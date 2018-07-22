«Путин и его приспешники не ждали, что у нас поднимется весь народ» 5 22.07.2018, 10:55

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Бойцы украинской армии рассказали, почему пошли служить.

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) показал видео с рассказами бойцов о причинах службы в ВСУ.

"В Объединенных силах ценным является солдат украинской армии! Именно от его знаний и умений в военном деле зависит боеспособность подразделения в целом. Это лишь часть боеготовности войск, но очень весомая. Предлагаем вашему вниманию прямую речь солдат украинской армии, настоящих героев нашего времени. Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.