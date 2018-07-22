Кто и за чей счет привозил Марадону в Брест? 4 22.07.2018, 12:10

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Визит футболиста помог раскрыть некоторые загадки, которые окутали брестское «Динамо».

Начало уходящей недели прошло под знаком приезда известного аргентинского экс-футболиста Диего Марадоны в Брест, где он с недавних пор значится председателем правления местного клуба. Его первый визит на белорусскую землю помог раскрыть некоторые загадки, которые окутали «Динамо-Брест», пишет tut.by.

Есть ли шейхи в Бресте?

Бытует мнение, что брестский футбольный клуб существует на деньги арабских шейхов. Для такого умозаключения существовали определенные аргументы. С 2016 года собственниками ООО «ФК «Динамо-Брест» являются общественное объединение «Футбольный клуб «Динамо-Брест»» (24%) и Sohra Overseas из ОАЭ (76%).

Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Вскоре после появления в городе над Бугом инвесторов совладельцем пакета акций Sohra Overseas назвали Поля Даэра, который занимал в «Сохре» должность обычного менеджера. Он и рассказал о своем статусе шейха.

Был ли Даэр в Бресте один-единственный раз или больше, выяснить не удалось.

Однако в мае 2018 года пресс-секретарь «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова на фоне подписания контракта с Марадоной заявила, что Поль Даэр больше не является одним из владельцев клуба. Мол, он продал свою долю еще год назад. А новые владельцы — люди непубличные.

Но место Даэра долго не пустовало. Вскоре на авансцене появился Таджедин Сейф. Он был представлен как новый партнер брестского «Динамо».

Сейф называет себя владельцем и гендиректором Innovation Center Group из ОАЭ. Он также является членом совета директоров и партнером в более чем 20 холдинговых компаниях в ОАЭ, Европе, США, России и Беларуси. Компании специализируются в области недвижимости, финансов и прямых инвестиций.

В портфолио Сейфа значится информация о получении дипломов Могилевского госуниверситета и московского РУДН.

Сейф сопровождал Диего Марадону и был одним из ключевых спикеров во время пресс-конференций в Дубаи и Бресте.

— Кто все-таки владеет брестским «Динамо»? Шейхи? — поинтересовался недавно журналист «Спорт-Экспресса» у бывшего спортивного директора брестского «Динамо» Валдаса Иванаускаса.

— Нет, я не могу разглашать такую информацию. Вообще, в Беларуси вся любовь к спорту идет от президента страны, — ответил Иванаускас.

Реальный big boss

Еще одним человеком, который сопровождал Диего Марадону во время суточной побывки в Беларуси почти на каждом шагу, был Александр Зайцев. Он старался оставаться незаметным и не попадать в объективы фото- и видеокамер.

Таджедин Сейф рядом с Диего Марадоной (в центре). Александр Зайцев (на фото крайний справа)

Фото: Reuters

Что известно о нем? Лишь обрывочные факты из биографии. «Был завсектором в институте Минэкономики… Помощником премьер-министра Сергея Сидорского. Оттуда ушел при загадочных обстоятельствах… Работал в структурах, которые не принято называть вслух… Был помощником Виктора Лукашенко», — рассказали его знакомые. Доподлинно известна одна нынешняя должность Зайцева — председатель совета участников «Бремино групп». «Он — очень амбициозный и креативный человек», — говорит один из подчиненных Зайцева.

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель сказал «Трибуне», что Александр Зайцев «уделяет „Динамо“ достаточное время», «команда всегда чувствует, что он где-то рядом». Зайцев заходит в раздевалку «и до игр, и после». В отличие от Юрия Чижа в минском «Динамо», который «не вмешивался, смотрел футбол сверху и потом делал замечания», «в Бресте — наоборот». «Если руководитель был в стране в день нашего матча, он старался присутствовать на игре. И, конечно, заходил в раздевалку поддержать, мотивировать или завести игроков. Это у него очень хорошо получается. Бывало даже, что слишком эмоционально говорил. Но все люди подвержены эмоциям. Это нормально», — сказал Журавель.

Александр Зайцев (слева), Владимир Макей (в центре) и Таджедин Сейф (справа)

Недавно в Дубаи состоялось открытие делового центра INWEX в одном из небоскребов. На нем помимо Сейфа присутствовал и Зайцев. Перерезать символическую ленточку пригласили главу МИД Беларуси Владимира Макея. «Это очень важное мероприятие в истории отношений между Беларусью и ОАЭ», — сказал Макей.

Какой бизнес поддерживает «Динамо-Брест»?

INWEX был на press-wall, который распологался за спиной участников пресс-конференций, посвященных сотрудничеству Марадоны с белорусским футбольным клубом. Обычно это означает, что при поддержке указанных на рекламной конструкции брендов проходит соответствующий ивент.

Фото: tut.by

Помимо INWEX на пресс-волле были арабская Al Khazna International Advocates & Legal Consultants (там партнер Сейф), вышеуказанная «Бремино Групп», Sohra Overseas, которая занимается реализацией на рынках Африки и стран Персидского залива продукции промышленного комплекса Беларуси (грузовики, тракторы, карьерные самосвалы, шины и многое другое), стройматериалов и продуктов питания. Среди партнеров называлась и компания «Сайбер Джинезис», которая специализируется на киберспорте и создании прикладного ПО для спортивных команд и клубов. Адрес регистрации совпадает с месторасположением «Сохры» в Минске.

Собеседники утверждают, что Марадона обошелся Бресту недорого. «Когда у тебя доход тысяча долларов, то, может, и дорого. А когда миллионы — то нет. Просто кто-то, когда был молодым, фанател по Modern Talking, кому-то нравился Марадона.

Сейчас не составляет проблем привезти «звезд прошлого». Это не Роналду приехал в Беларусь. Но это все информационный шум. Помните, еще недавно все шумели про криптовалюты? А что теперь? Через какое-то время забудут и про Марадону в Бресте. Может быть, еще к Лукашенко приедет», — считают собеседники.

Среди спонсоров брестского «Динамо» значатся импортер Audi в Беларуси компания «Автосалон-АВ», компания Astron, которая занимается проектированием и производством зданий из металлоконструкций, мебельная фабрика Black Red White, сеть парикмахерских «Локон», переработчики рыбы «Санта Бремор» и Vici, словенская Riko, гродненская табачная фабрика «Неман» и другие.

По информации издания «Прессбол», бюджет ФК «Динамо-Брест» на 2017 год составлял около 3,5 млн долларов.

«Основной поток генерируют фирмы, связанные с руководителем команды и его партнерами. Классическое рекламное спонсорство хорошо если покрывает третью часть бюджета. Могут ли при этом использоваться иные схемы? Думаю, вообще исключено. Не зря председателем набсовета клуба назначили бывшего зампреда СК Сергея Буйновского», — пояснил источник в футбольных кругах.

Ключевой проект

Как было указано выше, Александр Зайцев является одним из совладельцев «Бремино групп», которая в декабре 2016 года открыла примыкающий к приграничному пункту пропуска «Брузги — Кузница Белостоцкая» логистический комплекс. В планах компании также открыть подобный центр в Берестовице и запустить мультимодальный промышленно-логистический комплекс под Оршей.

Фото: bremino.by

11 июля Зайцев вместе с партнерами Николаем Воробьем и Алексеем Олексиным, более известными в сфере нефтепереработки, представили Александру Лукашенко свой ключевой проект «Бремино-Орша». Общие затраты на создание многофункционального комплекса оцениваются примерно в 220 млн долларов.

В настоящее время идет строительство первой очереди — автомобильного терминала со складским зданием и административно-бытовым корпусом для размещения таможенных и других госслужб. Первая очередь будет завершена в конце 2018 года.

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