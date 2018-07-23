Трамп: Я не сделал ни одной уступки Путину

Трамп: Я не сделал ни одной уступки Путину3
- 23.07.2018, 16:38
Президент США снова высказался о саммите в Хельсинки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным не делал ему уступок ни в чем.
Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Когда вы слышите, как негативно в новостях говорят о моей встрече с президентом Путиным, что я во всем ему уступил, помните, что я не сделал ни одной уступки, мы просто говорили о предстоящих выгодах для обеих стран", - заявил Трамп.