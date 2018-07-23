Трамп: Я не сделал ни одной уступки Путину 3 23.07.2018, 16:38

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Президент США снова высказался о саммите в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным не делал ему уступок ни в чем.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Когда вы слышите, как негативно в новостях говорят о моей встрече с президентом Путиным, что я во всем ему уступил, помните, что я не сделал ни одной уступки, мы просто говорили о предстоящих выгодах для обеих стран", - заявил Трамп.