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Трамп: Я не сделал ни одной уступки Путину

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  • 23.07.2018, 16:38
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США снова высказался о саммите в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным не делал ему уступок ни в чем.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Когда вы слышите, как негативно в новостях говорят о моей встрече с президентом Путиным, что я во всем ему уступил, помните, что я не сделал ни одной уступки, мы просто говорили о предстоящих выгодах для обеих стран", - заявил Трамп.


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