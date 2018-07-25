Македония начала процесс переговоров о членстве в НАТО 25.07.2018, 16:30

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Балканская страна официально запустила процесс переговоров.

Делегация НАТО провела в Скопье встречу рабочей группы, в которую, помимо представителей Альянса входят эксперты из офиса премьера Македонии и министерств.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Македонии, сообщает "Европейская правда".

"Деятельность этой рабочей группы начала переговоры о вступлении в НАТО, и следовательно - процесс обретения членства в Альянсе", - говорится в сообщении.

Встреча была посвящена ознакомлению с процессами и процедурами, связанными с процессом обретения членства в Альянсе, а также обязательствам, которые Македония должна выполнить, такие как завершение реформ, направленных на укрепление верховенства права, реформ в сфере обороны.

На саммите в июле лидеры НАТО официально пригласили Македонию начать переговоры о членстве, при условии, что процесс вступления Македонии не будет завершен до тех пор, пока соглашение о названии не будет реализовано полностью.

Осенью Македония проведет консультативный референдум, в ходе которого граждан спросят: "Выступаете ли вы за членство в Европейском Союзе и НАТО, приняв соглашение между Республикой Македония и Республикой Греция?".

Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония. Чтобы соглашение было полностью реализовано, Македония должна изменить Конституцию.