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К приезду Путина в Могилевском ДК сделают ремонт за $5 миллионов

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  • 26.07.2018, 14:55
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Из местного дома культуры хотят сделать дворец.

Могилевский дом культуры области неожиданно закрылся на капитальный ремонт в ноябре 2017 года, сообщает могилевская «Весна».

Все запланированные мероприятия руководство ДК отменило или перенесло на другие площадки, в том числе кассовый концерт поп-артиста Сергея Пенкина. Согласно официальной позиции учреждения культуры, ремонт был плановым.

Необходимость обновления объяснили износом концертного зала и других помещений, а также неухоженным состоянием всего ДК.

Но главная причина ремонта, кажется, в другом. Именно дом культуры области станет главной площадкой, которая пример мероприятия V «Форума регионов Беларуси и России». Сюда в гости ждут Лукашенко и его российского коллегу Путина.

Вероятно, поэтому ремонт идет с размахом. В последнем выпуске программы областного ТВ «Встретимся у Звездочета» вышел сюжет о ходе работ:

— Светлые парадные залы с позолотой, зеркалами, мраморные колонны и белый рояль в центре – задумки архитекторов явно стремились ко дворцу, — говорится в репортаже.

Тут же называется предварительная стоимость строительно-монтажных работ по капитальному ремонту – 10 млн. рублей. Это около 5 миллионов долларов.

Все работы должны быть завершены к осени этого года. Уже в октябре стартует «Форум регионов».


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