Диетологи подсказали, как приучить к здоровому питанию всю семью 1 28.07.2018, 12:41

Большинство пищевых привычек передается из поколения в поколение.

Дети, которые привыкли есть булочки и фастфуд, жевать перед телевизором и пить сладкую газировку, перенесут эти «традиции» в свои будущие семьи, обрекая тем самым на лишние килограммы уже своих потомков, пишет healthystyle.info.

Чтобы не спровоцировать семейные волнения, переход на сбалансированное питание, как и все реформы, должен быть постепенным, советуют диетологи.

Подавайте родным правильный пример

Самый сложный период. Готовьтесь к тому, что в одной руке у вас будет кулинарная книга с полезными и вкусными рецептами, а другой вы будете жарить котлеты с картошкой.

Ведь вы уважаете вкусы домочадцев и ни в коем случае не принуждаете отказаться от привычных блюд, не правда ли?

Другое дело, что жирные свиные котлеты могут постепенно «превратиться» в говяжьи или куриные, а картошка фри — в тушеную капусту (или хотя бы запеченый картофель).

Держитесь! Вам понадобятся силы и время.

Первое — на психологическую обработку, второе — на приготовление красивых и полезных блюд для себя и в «рекламных» целях.

Постепенно ваши блюда вытеснят соперников — полуфабрикаты.

Возможно, некоторые рецепты придется адаптировать под материальное положение (что бы ни твердили злые языки, здоровое питание — не значит дорогое, всегда можно найти альтернативу).

Диетологи уверены: избавиться от вредных пищевых привычек можно за 12 месяцев. Главное — не сдаваться и придерживаться выбранной стратегии.

«Препятствием на пути к цели может стать запланированный отпуск, частые командировки и предстоящее важное событие, которое потребует всего вашего внимания.

Основные ресурсы, которые потребуются для достижения цели, — это время и энергия», — указывает на подводные камни диетолог Лидия Ионова.

Один в поле не воин, поэтому необходимо убедить партнера в правильности выбранного пути. Тогда менять пищевые привычки станет в два раза легче.

Вносите в рацион разнообразие

Воспринимайте перемены как увлекательную игру! Экспериментируйте, читайте кулинарные блоги, статьи, рекомендации и воплощайте их в жизнь.

Сбалансированное питание — это не скучная диета, это новый образ жизни и мыслей, который требует самоорганизации и настойчивости. Безусловно, работу, усталость и бытовые неурядицы никто не отменял.

Диетологи предупреждают, перемены даются нелегко, однако найти отдушину можно — как раз в кулинарном творчестве.

Именно разнообразие, а не отсутствие вкусненького — это один из главных принципов здорового питания.

«Разнообразное меню не только обеспечит вас витаминами, минералами, аминокислотами и другими незаменимыми веществами, но и служит гарантией вашей приверженности здоровому питанию в дальнейшем и минимизации срывов. Только разнообразная пища не приедается, не вызывает скуку и привычное желание побаловать себя чем-нибудь вкусненьким», — считает Ионова.

Составьте меню на несколько дней вперед и оптимизируйте покупки так, чтобы не тратить на них слишком много времени.

Берите детей в союзники

К счастью, до полового созревания дети с радостью копируют взрослые привычки.

Поэтому приобщить чадо к здоровому рациону не составит труда. Подростки же стремятся к самостоятельности и зачастую идут наперекор родительским принципам.

Перечить бесполезно — в таком случае можно просто соблюдать необходимые пропорции, а дальше — пусть решает сам.

«Чтобы организовать правильное питание ребенка на неделю, в совокупности понадобится около двух килограммов рыбы, мяса, морепродуктов, яиц. Это белковая часть рациона. Порядка двух килограммов молочных продуктов, тоже в совокупности; 3-4 кг овощей и фруктов и до килограмма злаковых. Это крупы, к которым относится хлеб, каши и то, что мы используем в качестве гарнира», — подсчитывает Марина Макиша, врач-диетолог.

Специалисты отмечают, в избыточном весе подрастающего поколения виноваты родители и… заложенные с детства стереотипы.

«Ожирение у детей-подростков — сейчас актуальная тема для России. По статистике, 30% детей в возрасте от 8 до 16 лет страдают избыточным весом. Как правило, это ребенок из семьи, где один из родителей имеет избыточный вес или ожирение. Здесь частично виноваты и стереотипы, что полный ребенок — это здоровый ребенок», — поясняет Елена Зуглова, врач- диетолог.

С поощрениями тоже надо быть крайне осторожным.

Не нужно делать поощрение сладким. Как у нас часто говорят: «Сделаешь то-то — куплю мороженое, шоколадку или конфетку». Это формирует неправильные стереотипы питания, которые закрепляются у ребенка в детстве и переходят во взрослую жизнь.

Устраивайте совместные трапезы

Походы в рестораны и кафе только сбивают график «адаптации» (ресторанная еда, как правило, изобилует жиром и сахаром). Идеальный вариант — собираться за общим столом как можно чаще. Например, за завтраком.

И если ужин еще возможно отдать врагу, то утреннюю трапезу пропускать никак нельзя.

Младшим членам семьи можно предложить мюсли (только без меда, шоколада и не обжареные), старшие — могут экспериментировать с кашами или заранее запастись интересными рецептами.

Важно, чтобы в вашем арсенале автоматических завтраков было не 1-2 блюда (бутерброд и яичница), а хотя бы по 4 варианта для будней и выходных.

Питание должно быть регулярным! Каждые 3-4 часа: 3 основных приема пищи и 2 перекуса. Важен и размер порций. Если мясо — то с ладошку, если гречка — то пригоршня.

В деле соблюдения графика отличным решением становятся ланч-боксы. Спланировать и организовать офисные перекусы — высший пилотаж для всех, кто проводит на работе по 8 часов.

Наркологи рекомендуют бросающим курить избавиться от всех атрибутов, напоминающих о «прошлой жизни». Любовь к вредной пище, по сути, — та же зависимость.

Поэтому диетологи настоятельно рекомендуют убрать с глаз долой все вкусняшки, которые одним своим видом провоцируют неадекватное пищевое поведение.

«Я называю это «корзинка гостеприимства» — лоточек со сладостями на видном месте, который стоит почти в каждом доме. В этом нужно себя ограничить. Не нужно провокаций», — считает диетолог Марина Макиша.

Меняться — всегда трудно, особенно когда речь заходит о еде.

Понятно, что если всю жизнь вы питались по одной схеме, то изменить рацион по щелчку пальцев вряд ли получится.

Кроме того, всегда можно найти массу оправданий («сложно», «дорого», «загруженный график» и т.д). Но что лучше — искать отговорки, коря себя за малодушие и заедая стресс, или попробовать радикально изменить свою жизнь и жизнь своих близких?

Однако усердствовать слишком сильно со здоровым питанием не стоит — есть риск подорвать психическое здоровье.