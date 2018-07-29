закрыть
29 июля 2018, воскресенье, 21:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Андрей Стрижак: Люди все равно придут поддержать профсоюз РЭП

2
  • 29.07.2018, 20:58
Андрей Стрижак
Фото: Facebook

Несмотря на все противодействия властей.

Пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова заявила в Фейсбуке, что, возможно, на процесс по Делу профсоюзов смогут попасть не все:

Источник: praca-by.info

Сайт praca-by.info попросил прокомментировать это Андрея Стрижака, зампреда Гомельского профкома РЭП :

- Это высказывание означает следующее: суд, зная, что на процесс придет много людей, не собирается давать большой зал.

Источник: praca-by.info

Ни в национальном, ни в международном законодательстве не написано, что размеры зала могут быть основанием для превращения открытого процесса в закрытый. А как иначе назвать процесс, на который не могут попасть слушатели?

В Минске есть много площадок, способных вместить не одну сотню человек, а у суда есть все основания, чтобы провести выездное заседание по резонансному делу. Это обеспечило бы и «безопасность», и «надлежащий порядок» в судебном заседании, о которых так беспокоится суд.

Как правозащитник, глава регионального представительства ПЦ "Весна", я оцениваю действия суда как ограничение права на справедливое судебное разбирательство.

Вне зависимости от того, какой зал выделит суд, люди все равно придут поддержать профсоюз РЭП.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич