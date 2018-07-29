Андрей Стрижак: Люди все равно придут поддержать профсоюз РЭП 2 29.07.2018, 20:58

Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Несмотря на все противодействия властей.

Пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова заявила в Фейсбуке, что, возможно, на процесс по Делу профсоюзов смогут попасть не все:

Источник: praca-by.info

Сайт praca-by.info попросил прокомментировать это Андрея Стрижака, зампреда Гомельского профкома РЭП :

- Это высказывание означает следующее: суд, зная, что на процесс придет много людей, не собирается давать большой зал.

Источник: praca-by.info

Ни в национальном, ни в международном законодательстве не написано, что размеры зала могут быть основанием для превращения открытого процесса в закрытый. А как иначе назвать процесс, на который не могут попасть слушатели?

В Минске есть много площадок, способных вместить не одну сотню человек, а у суда есть все основания, чтобы провести выездное заседание по резонансному делу. Это обеспечило бы и «безопасность», и «надлежащий порядок» в судебном заседании, о которых так беспокоится суд.

Как правозащитник, глава регионального представительства ПЦ "Весна", я оцениваю действия суда как ограничение права на справедливое судебное разбирательство.

Вне зависимости от того, какой зал выделит суд, люди все равно придут поддержать профсоюз РЭП.