Эксперты назвали обязательные к употреблению продукты 1 3.07.2018, 10:27

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В этот список вошли как дорогостоящие, так и доступные каждому человеку продукты.

В последнее время многие люди, пытаясь похудеть, прибегают к помощи диет, которые зачастую ограничивают употребление некоторых полезных продуктов. Но специалисты предупреждают о проблемах со здоровьем, которые неминуемо возникнут, если исключить из рациона определенные продукты, пишет сайт orthodox.od.ua.

Специалистами был составлен список продуктов обязательных к употреблению для людей, заботящихся о своем здоровье. В этот список вошли как дорогостоящие, так и доступные каждому человеку продукты.

Во-первых, чеснок, который богат на аллицин, препятствующий развитию рака, а также понижению давления и уровня холестерина в крови. Кроме того, этот овощ благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Во-вторых, морские водоросли, так как в их составе преобладает йод, который, в свою очередь, гарантирует отсутствие проблем со щитовидной железой. Затем следуют яйца, в которых содержаться полезнее аминокислот вещество под названием холин, а также витамин В4, который отвечает за здоровье печени, почек и даже головного мозга.

Следующая в списке жирная рыба, богатая на Омега-3, поэтому данный продукт следует употреблять в пищу 1–2 раза в неделю. Рыба станет залогом красоты и долголетия, так как она замедляет процесс старения в организме и препятствует развитию многих недугов.

Еще одним кладезем витаминов можно считать чернику, которая способна улучшить зрение, при этом она содержит антиоксиданты, нейтрализующие поврежденные клетки. Таким образом, вкусная ягода защищает от развития онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. Специалисты также говорят о пользе печени и зелени, поскольку в них содержатся железо и медь.