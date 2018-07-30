В Минске проходит суд над Федыничем и Комликом 13 30.07.2018, 11:36

3,917

Игорь Комлик (слева) и Геннадий Федынич

(обновляется) Часть людей, пришедших поддержать РЭП, не пустили в зал.

Сегодня, 30 июля, в 11:30 в Доме правосудия (Минск, ул. Семашко, 33) началось рассмотрение уголовного дела против лидеров независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Дело рассматривает судья Федорова, которая сразу запретила фото- и видеосъемку. Федынича и Комлика защищают адвокаты Наталья Мацкевич и Людмила Козак.

Геннадия Федынича и Игоря Комлика обвиняют в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси). Максимальное наказание по этой статье – до 7 лет лишения свободы.

«Первый день процесса «Дела профсоюзов». Около полусотни пришедших поддержать пока не могут попасть в зал», - написал в «Фейсбуке» гомельский активист РЭП Андрей Стрижак.

Поддержать Федынича и Комлика собралось около ста человек. Среди них первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, политики Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков, правозащитник Валентин Стефанович.

На входе в зал поставили металлоискатели, а людей обыскивали милиционеры - чрезвычайные меры безопасности, которые применяются только на судах по самым резонансным делам.

12.35 «Это сфабрикованное и политически мотивированное дело. Даже само обвинение отмечает, что я находился в Беларуси и при этом обеспечивал перемещение наличных денег из Литвы. Каким образом, находясь на территории Беларуси, я мог это сделать? Это чистая фикция. Для такого дела нужна доказательная база, а ее здесь нет. Власти хотят уничтожить профсоюз РЭП, вот в чем дело», – заявил belsat.eu Геннадий Федынич в перерыве.

Игорь Комлик заявил, что профсоюз РЭП – это «бельмо в глазу власти».

«По большому счету, этот процесс – это театр. Возможно, уже все определено и от того, что мы будем делать, ничего не зависит », – отметил он.

12.20 Судья объявила перерыв до 14:30, чтобы после перерыва заслушать показания свидетелей.

12.10 Прокурор зачитал обвинение.

По версии следствия, Федынич и Комлик открыли счет профсоюза РЭП в литовском банке в 2011 году. Туда им перевели средства иностранные доноры, Комлик снял деньги, с помощью других людей перевез их в Беларусь.

«Федынич и Комлик действовали как группа лиц по предварительному сговору: не зарегистрировали средства как денежную помощь от иностранцев, таким образом получили прибыль в 17 тысяч долларов», — зачитал прокурор. Затем в том же году таким же образом обвиняемые, по версии следствия, получили еще 140 тысяч евро.

«Не понимаю, как я мог открыть счет в Литве, если в течение 15 месяцев в тот период не выезжал из Беларуси?» — удивился Геннадий Федынич. Вину он не признал.

Игорь Комлик назвал обвинение надуманным и также не признал вины.

11.45 Процесс начался. Несмотря на мнение адвокатов и самих обвиняемых, судья запретила ведение фото и видеосъемки представителям СМИ, чем вызвала смех в зале. За запрет была только сторона обвинения.

Федынич ходатайствовал об объявлении перерыва и переноса заседания в большее помещение, чтобы хотя бы половина тех, кто остался у входа, могли попасть на суд. Ходатайство не удовлетворили.

Комлик заявил что не будет ходатайствовать о замене судьи. «Будет неправдой сказать, что я вам доверяю. Вы винтик системы, но вас заменят на такой же винтик», — сказал Комлик судье.

Геннадий Федынич и Игорь Комлик обвиняются в «уклонении от уплаты налогов на 23 тысячи рублей».

Лидером РЭП грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Федынич и Комлик обвинения опровергают. Они заявляют, что процесс против них - это реакция властей на активные действия РЭП в деле защиты трудящихся.