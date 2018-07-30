Трудовой кодекс в Беларуси может стать едва ли не худшим в мире 1 Геннадий Федынич

30.07.2018, 19:36

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Контракты как ложка дегтя.

В ближайшее время корректировке подвергнется едва ли не половина статей Трудового кодекса, но главную проблему эти изменения не решат.

Изменения в Трудовой кодекс, которые планируется внести и которые прошли первое чтение в «палате представителей», носят разноплановый характер. Например, предоставление отцам двухнедельного декретного отпуска, компенсация, выплачиваемая пенсионерам при увольнении, — это все же положительные изменения, имеющие социальный характер. Ведь, по уверениям властей, детей у нас рождается много, а то, что среди заводского люда все больше пенсионеров, ни для кого не секрет. Зачастую их нагло увольняют, создают невыносимые условия труда или применяют другие, не совсем законные, скажем так, методы. Если до сих пор у работающих пенсионеров было мало шансов найти правду в суде, то сейчас ситуация изменится в корне.

Радует и то, что в большей степени будут защищены права фрилансеров. Ведь работа на расстоянии — это современный тренд, и он будет только укрепляться, поскольку фриланс экономит ресурсы работодателя и в итоге увеличивает его прибыль. Так что люди, получившие социальные пакеты, включающие оплачиваемые отпуска и больничные, будут охотнее оставаться и работать в Беларуси, а не уезжать в Польшу, Литву или Россию.

Что касается учителей, которые теперь во время отпуска могут законно работать на ставку, это тоже положительный фактор и тоже не решающий проблему глобально: зарплаты учителей низкие, качество системы образования падает с каждым годом. Темпы падения увеличиваются, поскольку зачастую из педвузов приходят кадры низкого уровня.

Очень важные изменения касаются сроков уведомления работника об изменении существенных условий труда, к числу которых относятся зарплата и график работы. Норма «людоедского» в этой части декрета № 5 о том, что наниматель может уведомить работника об изменениях не за месяц, а всего за семь дней, не внесена в Трудовой кодекс «автоматом». Оставлена прежняя — 30 дней, и это правильно, ведь найти новую работу за неделю попросту невозможно. Будь внесена семидневная норма, это стало бы полной дискриминацией человека труда.

Правда, сейчас фактически возникнет противоречие между указом и новым Трудовым кодексом. Любопытно, каким из двух документов будут руководствоваться суды.

Впрочем, данные меры не решат еще одну острую проблему — так называемое скрытое сокращение. Недобросовестные наниматели вовсю пользуются этим инструментом: штат сокращается, фонд заработной платы остается прежним, выплат в соцстрах нет — одни преимущества.

Проблема искусственного сокращения рабочих мест стоит весьма остро. Сегодня в Беларуси 74 тыс. вакансий. Почему люди их не заполняют? Потому что низкие зарплаты. Почему Трудовой кодекс не включает в себя положение о том, что трудящийся, работающий на полную ставку по первому разряду, не может получать меньше, чем минимальный потребительский бюджет, который с 1 мая 2018 года составляет 437,85 руб. для трудоспособного населения?

Конечно, все нововведения — это лучше, чем ничего, но в целом оценить их можно однозначно: «обработка напильником» не меняет сути, ведь проблемы с контрактной системой по-прежнему остаются. «Депутаты» не пожелали сделать шаг навстречу трудящимся и поставить все с головы на ноги. В случае принятия во втором чтении, а это наверняка произойдет, наш Трудовой кодекс может стать едва ли не худшим в мире.

Геннадий Федынич, «Белорусы и рынок»