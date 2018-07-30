Подозреваемый в убийстве двух бобруйских девушек признал свою вину 1 30.07.2018, 21:51

1,895

Его ждет несколько экспертиз.

Жителю Бобруйска предъявлено обвинение в убийстве двух женщин, свою вину он признал, сообщает Следственный комитет. Жителю Бобруйска предъявлено обвинение по п. 1, 6 ч.2 ст.139 УК (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). Мужчина вину признал полностью и дает показания следователям. Он находится под стражей.

Вынесено постановление о психолого-психиатрической, сексологической и психофизиологической экспертизе.