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Подозреваемый в убийстве двух бобруйских девушек признал свою вину  

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  • 30.07.2018, 21:51
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Его ждет несколько экспертиз.

Жителю Бобруйска предъявлено обвинение в убийстве двух женщин, свою вину он признал, сообщает Следственный комитет.  Жителю Бобруйска предъявлено обвинение по п. 1, 6 ч.2 ст.139 УК (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). Мужчина вину признал полностью и дает показания следователям. Он находится под стражей.

Вынесено постановление о психолого-психиатрической, сексологической и психофизиологической экспертизе.


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