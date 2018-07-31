Второй день суда над Федыничем и Комликом: онлайн-репортаж 2 31.07.2018, 12:10

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Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

(обновляется) Показания свидетелей существенно отличаются от тех, что были даны во время следствия.

31 июля в минском Доме правосудия продолжилось рассмотрение так называемого «дела профсоюзов». На скамье подсудимых - лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич и главный бухгалтер Игорь Комлик.

Телеканал Belsat.eu ведет текстовой онлайн-репортаж с другой заседания по резонансному делу.

12:03 Свидетель Алла Федынич, жена Геннадия Федыничa отказалась давать показания относительно мужа. она добавила

«Я горжусь этим человеком, своим мужем», - заявила в суде Алла Федынич.

В суде объявлен перерыв на 10 минут.

12:02 Следующий свидетель - Илья Добротвор. Свидетельствует, что по делу ему ничего не известно. Он был членом профсоюза, исполнял обязанности представителя РЭП по Минской области. Оставил РЭП во время последних парламентских «выборов» из-за конфликта с Федыничем, связанным с документацией. На вопрос, участвовал или был организатором поездок за границу, Добротвор ответил, что сам не ездил, но однажды порекомендовал кандидатуру Дмитрия Шевеля, руководителя Логойского отделения РЭП, для поездки в Данию. Также Добротвор рассказал, что осуществлял информационную поддержку мероприятий РЭП в Беларуси. Зарплаты за свою работу он не получал, только подавал заявку в профсоюз на выделение ему материальной помощи (у Добротвора многодетная семья).

Свидетель утверждает: с 2011 по 2012 год (период обвинения) он не имел дел с профсоюзом.

Как и в случае предыдущего свидетеля, показания Добротвора отличаются от прежних. Ранее он якобы заявил, что получал от Комлика в офисе РЭП деньги в евро и белорусских рублях в качестве ежемесячной награды за свою работу - помощь в организации зарубежных поездок.

Добротвор: «Такие показания я не давал, я говорил приблизительно то, что говорю сегодня на суде».

11:28 Протокол первого допроса Герасименко (свидетель) от 2:08:17 (в день задержания) существенно отличается от его сегодняшних показаний: «Возвращаясь с семинаров в Вильнюсе, я примерно 8 раз возил деньги на нужды профсоюза, сумму не перечислял. Мне их передавали Комлик и Федынич. В Минске я возвращал конверт им же». Тогда же Герасименко якобы назвал еще несколько фамилий коллег, которые таким же образом возили деньги. Среди них - Юхновец, Пичужкина.

Прокурор: Вы давали эти показания?

Герасименко: Да, но я ... смалодушничал. Там была написана неправда и позже я требовал у следователей внести изменения. Я находился под давлением, все вопросы мне задавали в ультимативной форме. Говорили, что не оставлю помещение, пока не подпишу протокол, угрожали вызвать конвой.

Кроме того, ранее Герасименко утверждал, что получал от руководства РЭП 300 евро в конверте ежемесячно за свою работу. Теперь он эту информацию опроверг.

11:01 На вопрос адвоката, сколько времени прошло с момента задержания, Герасименко ответил: «Часа три-четыре, а, может, и пять. Я был уверен, что мне предъявят уголовное дело, так как в документе меня обозначили как «подозреваемого».

Тогда же Герасименко подписал протокол, по его словам, только чтобы выйти оттуда и подписку о неразглашении. Второй допрос был в августе, но уже в СК.

«Спрашивали, перевозил ли я конверт с деньгами, я сказал, что нет, не передавал деньги из-за границы». Только однажды Герасименко получил компенсацию расходов на транспорт после рабочей командировки, но это не было награждением.

Топ-новостью вчерашнего заседания стало признание главного свидетеля по делу в том, что она - агент КГБ.

10:35 До начала заседания журналисты попытались пообщаться с Юлией Юхновец, но та отказалась. «Я все скажу на суде», заявила она.

Сегодня у Геннадия Федынича день рождения. Перед заседанием его с аплодисментами поздравили соратники. Сегодня суд продолжает заслушивать свидетелей - 4 человека.

Первым выступил пенсионер Николай Герасименко. Он был пресс-секретарем Белорусской партии трудящихся, в РЭП до 2016 г. занимался информационной работой. 2 августа 2017 его задержали, отвезли в офис РЭП и потребовали открыть кабинеты и показать документы. Потом его 12 часов допрашивали в Департаменте финансовых расследований.

«Следователи говорили: ты теперь отсюда не выйдешь, мы же рядом. Спрашивали, ездил ли я за границу и сколько раз. Для меня это было как обухом по голове », - рассказал Герасименко.

При этом Герасименко был в статусе подозреваемого. Сегодня он заявил, что поездки за границу (Литва, Швеция) были для участия в семинарах. «Я туда не ездил за деньгами» - подчеркнул свидетель.

Геннадий Федынича и Игоря Комлика обвиняют в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси). Максимальное наказание по этой статье - до 7 лет лишения свободы.

Правозащитники и гражданское общество Беларуси считает преследование Федынича и Комлика политически мотивированным.