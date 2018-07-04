Видеохит: Медведь искупался в бассейне, выпил коктейль и лег спать на дереве 1 4.07.2018, 12:28

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Летнее видео с диким животным.

Житель калифорнийского города Альтадена по имени Марк Хоу хотел расслабиться у бассейна и даже сделал себе коктейль «Маргарита». Неожиданно в гости к нему пожаловал медведь, пишет medialeaks.ru.

Марк в панике вбежал в дом и запер за собой дверь. А вот медведь решил искупаться в бассейне, поскольку был жаркий день. Подогрев воды был выключен, зато работал гидромассаж. Марк рассказал, что видел из дома, как зверь играет с хлорирующей установкой и подбрасывает в воздух термометр. Но вскоре сидеть в бассейне ему надоело, и он вылез. Некоторое время медведь бродил по двору вне поля зрения Марка. Но затем появился снова.

По словам мужчины, зверь вылез из кустов, подошел к бокалу с «Маргаритой», опрокинул его и стал лакать.

Спустя некоторое время Марк рассказывал о медведе соседу и тут услышал, что его гость снова чем-то шумит во дворе. Оказалось, тот залез на дерево и почти сразу же там заснул.

Вскоре животное проснулось, слезло с дерева и ушло со двора. Полиция, которую вызвал хозяин бассейна, даже не успела приехать. Заместитель местного шерифа Джоанна Уоррен рассказала, что в тот день в полицию поступило шесть звонков от горожан, видевших медведя, но найти его так и не удалось.