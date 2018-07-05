Отравление под Солсбери: полиция обнаружила «Новичок» 2 5.07.2018, 7:33

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Фото: PA Wire

Пара из Эймсбери посещала сады королевы Елизаветы в 1,6 км от места, где были найдены Скрипали.

Найденные в бессознательном состоянии в городе Эймсбери мужчина и женщина подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества Новичок. Об этом, ссылаясь на выводы специалистов лаборатории в военном технопарке Портон-Даун, заявил замкомиссара Скотленд-Ярда Нил Басу, сообщает издание The Guardian.

Инцидент с 44-летней Дон Стерджесс из соседнего Эймсбери и 45-летним местным Чарльзом Роули произошел менее чем в 12 км от места, где в Солсбери в начале марта были отравлены таким же веществом бывший двойной шпион ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Этим делом вплотную занялся контртеррористический отдел правоохранительной системы Британии.

30 июня 2018 года в Эймсбери обнаружили мужчину (45 лет) и женщину (44 года): оба были без сознания. Поначалу оперативники подумали, что у них передозировка наркотиками. "Скорую" вызвали в квартиру на Магглтон-роуд, где нашли пару: спустя пять часов фельдшеры также заболели. Сейчас оба пострадавших находятся в критическом состоянии в госпитале Солсбери - там, где лечили Скрипалей.

Полиция перекрыла территорию в городе, где пара могла быть незадолго до потери сознания.

4 марта в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда.

Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров.

По информации The Sun, пара из Эймсбери посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери, которые находятся в 1,6 км от места, где в марте были отравлены Скрипали. Бывший разведчик и его дочь в настоящее время выписаны из больницы, но их лечение продолжается.

The Mirror писала, что полиция подозревает в покушении на Скрипалей 54-летнего агента ФСБ с позывным Гордон. Детективы предполагали, что он был одним из шести человек, причастных к инциденту.

The Sun сообщала, что расследование сосредоточено на, по меньшей мере, "двух ключевых представляющих интерес личностях". Они якобы отбыли из Британии в РФ в течение суток после покушения.