Когда будем летать на море из Минска? 7 7.07.2018, 13:56

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Туристический рынок в Беларуси переживает непростые времена.

Застрявшие туристы в аэропортах Украины и на курортах из-за массовой отмены и задержки рейсов, неожиданное аннулирование туров российского туроператора, и, как оказалось, несовершенство белорусского законодательства. Что вообще происходит и как нам теперь отдохнуть на море?

«Деньги за тур компенсировали, но время и расходы на дорогу не вернешь»

Валерия Ивашкова из Гомеля вместе с мужем и полуторагодовалой дочерью почти двое суток ждала вылета из аэропорта Борисполь около Киева, но так в отпуск и не улетела и вернулась домой, пишет tut.by.

За полгода до поездки семья купила в гомельском турагентстве путевку на Майорку с вылетом из Киева. На троих тур обошелся в 1 500 евро в эквиваленте. Оператором тура была украинская компания Join Up.

— Мы хотели ехать на Майорку туром, потому что подумали, что с маленьким ребенком это будет надежнее. Купили тур с вылетом из Киева, тем более Киев близко от Гомеля, — рассказывает Валерия.

Семья должна была вылететь 1 июля рейсом YanAir, но самолет все время переносили, в итоге им дали возможность переночевать в отеле. Но на следующий день рейс тоже переносили несколько раз, и когда Валерия с мужем уже перестали надеяться на вылет, сообщили, что самолет просто отменили.

— Все разошлись по домам. Фирма в Гомеле тур нам компенсировала, а расходы на дорогу и потерянное время уже не вернешь. Думаю, этим летом в отпуск мы уже не поедем, только если мужу его еще раз дадут, потому что этот он потерял, — объясняет Валерия.

Фото: Reuters

Сообщения о серьезных перебоях с полетами чартеров из Украины на популярные туристические курорты и обратно появились в конце июня. Речь шла о трудностях с вылетом авиакомпаниями Bravo Airways, Anda Air, YanAir.

Украинские авиационные эксперты отмечают, что одна из причин коллапса — то, что мелкие перевозчики, выполняющие чартеры, имеют в своем парке лишь несколько самолетов. Рынок перевозок в Украине за последние два года очень вырос, но у некоторых авиакомпаний, выполняющих чартерные перевозки, всего 1−2 борта, половина их самолетов старше 20 лет, а график полетов сейчас очень интенсивный.

На туры с вылетом из Украины белорусы переориентировались из-за цен. Экономия на путевку может доходить до 600 евро на семью, а это немаленькие деньги.

— Из Москвы мы практически уже не летаем, — говорит Лилия Кобзик, редактор сайта Республиканского союза туристических организаций toursoyuz.by. — Последние 15 лет к нам из России приходили крупные российские туроператоры, которые бронируют блоки мест в наших чартерах и летают из Минска. Цена перелета немного выше, чем из Москвы, но они работают с нашим рынком. Моду на полеты из Киева показал Гомельский регион. Минчане еще вовсю ездили с котомками в Домодедово и Шереметьево, а Гомель летал из Киева и смеялся, потому что в Киеве всегда было гораздо дешевле. Но раньше там не было таких проблем с задержками рейсов, как последние два лета. Цена на тур из Киева по сравнению с Минском может быть ниже на 150−200 евро с одного туриста. Человек видит, что из Минска тур для семьи стоит 1600, а из Киева 1000 — и полетит из Киева. Но когда начинаются задержки рейсов, и ты сидишь в аэропорту, эта экономия в 450−600 евро уже не в радость.

В Беларуси чартерные перевозки осуществляет «Белавиа». И по словам представителей турбизнеса, если на регулярные рейсы авиакомпании по акциям можно найти билеты по достаточно низким ценам, то билеты на чартер в среднем в ту же Грецию и Турцию туда-обратно стоят около 300 долларов на человека. В Украине эта сумма примерно в 2,5 раза меньше. Собственно, это и позволяет выставлять более низкую цену на путевку. Однако высоки и риски.

— В Украине 30 частных авиакомпаний. Каждый может открыть авиакомпанию, имея несколько бортов. Но заключая договор с туроператором, ты должен иметь запасные борта, запасной экипаж, чтобы он мог в случае чего подключиться. Они не всегда есть, потому что в рыночных условиях все хотят заработать. И вероятно, в Украине условия входа на рынок очень лояльные и в итоге перевозчики не могут предоставить такое качество, как «Белавиа», — отмечает Лилия Кобзик.

«Чтобы начали летать лоукосты — нужна госпрограмма»

Представители турбизнеса уверены: цены на туры из Минска станут ниже, если в Беларуси будет больше компаний, которые осуществляют чартерные перелеты, и появятся лоукосты.

— Если бы запустились у нас лоукосты, то, конечно, было бы все значительно дешевле. И если бы появилась еще одна белорусская компания, которая работала бы с чартерными перевозками, то появилась бы какая-то конкуренция, а она приводит к снижению цены и повышению качества обслуживания, — говорит Владимир Маковский, генеральный директор «Внешинтуриста». В туристической отрасли он уже работает более 40 лет.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С другой стороны, если рассмотреть ситуацию с испанским направлением, то с появлением конкурента, цены на туры, по его словам, ниже не стали. Из Минска в Барселону помимо «Белавиа» летает лоукост Vueling Airlines. Но цены, по которым авиакомпания летает в Минск, по оценкам представителя турбизнеса, не всегда напоминают цены лоукоста. С другой стороны, на сайте лоукоста сегодня с вылетом в Барселону 12 августа и возвращением в Минск 19 августа можно найти билеты стоимостью около 200 евро за все. В то же время, как на эти даты билет у «Белавиа» стоит чуть больше 1000 рублей (примерно 434 евро).

По словам Владимира Маковского, даже в условиях конкуренции цены на туры в Испанию не снизились из-за относительно невысокой популярности направления среди белорусов. По данным Белстата в 2017 году в Испании отдохнуло чуть более 31 тысячи белорусов из 727 тысяч тех, кто вообще отдыхал за границей. В то же время собеседник не отрицает, что многие могли летать в Барселону лоукостами из аэропорта в Вильнюсе и тем самым прибыль недополучила наша страна.

— Я сам пользуюсь иногда лоукостами, когда смотрю, что билет «Белавиа» стоит 540, а там я могу слетать туда и обратно за 100. А сколько до Вильнюса: сел на поезд — и там, — говорит он.

По его мнению, для того, чтобы к нам все-таки начали летать лоукосты, «нужна жесткая государственная рука и воля» и специальная государственная программа.

— Все остальное — это бесполезные и никому ненужные дискуссии. Я более 40 лет работаю в туризме, больше нигде не работал, и я знаю, сколько было попыток, когда на расширенных коллегиях, где был Госконтроль, Минэкономики, Минфин, мы, доказывали по въездному туризму, что нужно сделать. Говорили «да, конечно», и это все уходило в протоколы. Поэтому я на эти мероприятия даже сейчас не хожу, никаких комментариев не даю. Это все равно бесполезно. Здесь нужна государственная программа. Когда она будет выстроена, тогда что-то сдвинется с места, — уверен он.

«Стоит увеличить ответственность иностранных туроператоров»

Ситуация с рейсами из Украины — не единственная проблема этого лета, которая коснулась белорусов. С финансовыми проблемами столкнулось сразу несколько крупных российских туроператоров. Речь идет про компании DSBW-TOURS, «Матрешка тур», «Аврора БГ», «Натали Турс», группу компаний Polar tour. История с «Натали Турс» затронула около 500 белорусских туристов и отечественные турагентства, которые продавали путевки туроператора. Представительств других вышеперечисленных компаний в Беларуси не было. Эксперты туристической отрасли отмечают, что их туры у нас вряд ли продавали.

Фото: Reuters

Руководство «Натали Турс» сообщило, что аннулирует все подтвержденные турыс 4 июля по 30 сентября 2018 года. В Беларуси представители компании заверяют, что с каждым клиентом компания намерена работать индивидуально, чтобы минимизировать издержки для туристов и компенсировать им финансовые потери.

Вся эта ситуация показала, насколько белорусский туристический рынок, все еще зависим от российского.

— У нас нет таких операторов, которые могли бы соревноваться с «Tez Tour», «Натали Турс», Coral Travel, ANEX Tour, — говорит Владимир Маковский. Он отмечает, что за последние 25 лет практически все проблемы, с которыми столкнулись турагентства на нашем рынке, связаны с банкротством российских компаний. Ведь наши агенты продавали путевки российских операторов.

По мнению Лилии Кобзик, проблемы у туроператора «Натали Турс» начались раньше, но они не были такими яркими, как сейчас. Это лето ситуацию обострило.

— Ситуация в России не улучшается: после 2014 года доходы упали, в Европу туристы массово перестали ездить, а «Натали турс» все-таки специализируется на Европе. При этом еще у нескольких крупных российских туроператоров тоже возникли проблемы. Это говорит о том, что Россия реально испытывает кризис, а с ней связаны многие наши компании, которые продают туры в Турцию, Грецию, Египет, Испанию, — говорит она.

По мнению Владимира Маковского, на ситуацию повлиял и ЧМ по футболу: многие туристы решили остаться во время него в России, а в отпуск поехать во второй половине июля или августе. При этом чартеры летали уже с мая, некоторые могли быть полупустыми, а это значит, что отрасль недополучала прибыли.

— И вот один полупустой чартер уходит, второй… Гостиницы требуют помимо предоплаты всю оплату за проживание, а денег нет. И возникает точка кипения: когда прихода нет, кредит в банке под такие риски не дадут, и нужно останавливать деятельность, а остановить ее на середине пути — колоссальные финансовые убытки.

По нашему закону, перед туристом отвечает тот, кто продал тур. Например, не представительство российского туроператора, а белорусское турагентство, которое и заключило с человеком договор. В современном мире закрыться и не пускать на наш рынок иностранных туроператоров невозможно. К тому же, если мы закроемся, то по оценкам экспертов турбизнеса, цены на путевки станут еще выше. С другой стороны, чтобы как-то стабилизировать ситуацию, нужно увеличить ответственность иностранных туроператоров перед турагентствами и туристами в нашей стране.

— По сути туроператор может открыть у нас свое представительство с юридическим адресом, а за ним ничего нет — ни денег, ни имущества. Турагентство продает тур, перечисляет деньги на расчетный счет представительства, и они их отправляют в Москву. Мое личное мнение: когда крупные операторы с большими рисками заходят на наш рынок, они должны здесь иметь или страховые, или банковские гарантии на свою деятельность. Через два года можно будет вносить поправки в закон «О туризме», и это все нужно учитывать: ответственность операторов, а не агентов. Ведь если говорить о белорусских туроператорах, то там настолько ничтожные обороты по сравнению с российскими, что риск в общем-то минимален. У пары десятков крупных национальных туроператоров достаточно собственных средств и недвижимости, чтобы покрыть возможные убытки, — объясняет Владимир Маковский.

Фото: tut.by

«Учитывая ситуацию, планируем внести ряд изменений в закон «О туризме»

Представители власти, которая регулирует вопросы туризма в стране, отмечают, что пока говорить о кризисе в отрасли рано, вопросы с задержками рейсов и анулированием туров они держат под контролем, но по сути «сделать ничего не могут». По словам Андрея Молчана, директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, сейчас они уточняют статистику по пострадавшим от аннулирования туров «Натали Турс» и тесно контактируют с коллегами из России — «Ростуризмом» и силовыми структурами. Ситуацию характеризуют как «решаемую».

— Мы озабочены данной ситуацией. В данном случае нам надо иметь в виду, что это исключительно рыночные отношения между клиентами и юридическим лицом, которым является либо турагент, либо туроператор. Каких-нибудь рычагов влияния на данный процесс у Министертства спорта и туризма и Департамента по туризму нет, — говорит Андрей Молчан.

— Но что в данной ситуации вы можете сделать?

— Мы ничего не можем сделать в данной сиутации. Мы лицензии не выдаем, в свете либерализации делового климата в Беларуси мы лишились каких-либо рычагов. Какие у государства могут быть рычаги? Это лицензирование, сертифицирование, аттестация. Ведение реестра еще осталось, но он на добровольной основе, и этот реестр субъектов туристической индустрии носит информационный характер. Мы можем посоветовать что-то, порекомендовать, где-то сориентировать наших туристов: какие-компании более надежные, а какие — менее, исходя из той информации, которая к нам поступает. А главная наша задача — это регулирование путем внесения каких-либо нормативно-правовых актов. Сейчас, учитывая складывающую ситуацию, мы планируем внести ряд изменений в закон «О туризме». Мы предпринимаем меры, но не можем закрыть недобросовестную компанию. К нам обращаются с жалобами наши постарадавшие туристы, говорят, отберите лицензию, закройте… У нас даже надзорной функции нет: мы не можем прийти в компанию и сказать: «Покажите всю вашу документацию, и как вы соблюдаете наше законодательство».

Фото: Reuters

— А можете вы как-то помочь туристам, которые в Киеве застряли?

— Не можем никак, особенно, если эти туристы выехали не через белорусские турагентства или туроператоров. Мы можем только информировать по своим информационным каналам.

— А может департамент как-то способствовать тому, чтобы у нас появились лоукосты?

— Делаем, разрабатываем, ведем консультации совместно с Министерством транспорта и коммуникаций, Департаментом по авиации, с «Белавиа». Министерство спорта и туризма очень заинтересовано, крайне заинтересовано в привлечении лоукостов. Мы эту проблему ставим, но вопрос упирается в другие наши отраслевые ведомства, которые отвечают за эти вопросы. Мы продвигаем в том числе идею более активного привлечения наших региональных аэропортов к этой работе — и Гродно, и Гомель. В областных центрах — неплохие аэропорты.

Фото: Reuters

— Как потребитель я не понимаю, в чем вопрос: пришли бы к нам лоукосты, авиаперевозчики, которые поставили бы и свои чартеры…

— Все упирается в экономику. Это мы можем с вами мечтать, лоукост тоже приходит в тот сегмент рынка, который ему принесет прибыль, а прибыль ему принесут большие пассажиропотоки и обороты. Пока такого нет. Пока коммерческих оснований они не видят. Мы со стороны государства в принципе готовы рассмотреть возможность создания благоприятных условияй для лоукостов, но это же коммерческий бизнес, если им выгодно — они придут.