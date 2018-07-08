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Домрачева и Бьорндален составляют туристический маршрут по Беларуси

  • 8.07.2018, 19:31
Фото: xsport.u

Знаменитая биатлонная пара планирует совершить большое путешествие по Норвегии и Беларуси.

Четырехкратная олимпийская чемпионка обратилась к своим белорусским поклонникам с просьбой посоветовать, куда лучше заглянуть в нашей стране, передает euroradio.fm.

Фотографии из путешествия Домрачева и Бьорндален выкладывают в Инстаграм. И первым снимком стало фото из бани, где муж и жена вместе проводят время.

В этом году всемирно известные биатлонисты оба объявили о завершении спортивной карьеры и не сообщают о дальнейших планах.


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