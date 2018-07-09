Манджукич оплатил выпивку на €4 тысячи болельщикам, смотревшим матч с Россией в его родном городе

Манджукич оплатил выпивку на €4 тысячи болельщикам, смотревшим матч с Россией в его родном городе1
- 9.07.2018, 7:41
- 1,118
Это не первый благотворительный жест нападающего сборной Хорватии.
Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич потратил 4 000 евро для болельщиков из своего родного города, смотревших матч 1/4 финала ЧМ-2018 против России (2:2, 4:3 пен.), сообщает sports.ru.
Хорватские фанаты выпивали за счет 32-летнего футболиста, отыгравшего все 120 минут, в одном из баров города Славонски-Брод.
Это не первый благотворительный жест Манджукича – в прошлом году он пожертвовал 20 тысяч евро сотрудникам противопожарной службы в Далмации.
Соперником сборной Хорватии в полуфинале станет Англия.