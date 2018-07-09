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Отравившаяся «Новичком» британка умерла

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  • 9.07.2018, 7:45
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Фото: Jack Taylor/Getty Images

В Скотланд-Ярде подчеркнули свою решимость довести расследование до конца.

44-летняя британка Дон Стерджесс, отравившаяся "Новичком" в Эймсбери, умерла в больнице вечером 8 июля, сообщила полиция Лондона.

Теперь правоохранители ведут расследование по факту убийства. Семье Стерджесс уже сообщили о ее смерти.

Состояние 45-летнего Чарли Роули, который также отравился "Новичком", остается критическим.

"Это шокирующая и трагическая новость. У Дон осталась семья, в том числе трое детей. Наши мысли и молитвы с ними в это чрезвычайно трудное время", – отметил помощник комиссара, глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

Он подчеркнул, что известие о смерти женщины только усилило решимость британских правоохранителей выявить и привлечь к ответственности тех, кто совершил этот "возмутительный, безрассудный и варварский акт".

Роули и Стерджесс госпитализировали 30 июня в Великобритании. Изначально подозревали, что пара отравилась героином или кокаином, но дополнительная экспертиза выявила следы нервно-паралитического агента "Новичок".

По информации The Sun, пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери, которые находятся в 1,6 км от места, где в марте "Новичком" были отравлены 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.

Скрипали в настоящее время выписаны из больницы, но их лечение продолжается.

Следствие не считает инцидент с Роули и Стерджесс спланированным покушением.

По словам министра безопасности Великобритании Бена Уоллеса, пострадавшая пара не была связана со Скрипалями.


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