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Украинской «дочке» Белорусской нефтяной компании назначили нового шефа

  • 9.07.2018, 9:12

Произошло ослабление ведущей роли компании как крупнейшего экспортера нефтепродуктов.

Новым гендиректором ООО «БНК-Украина» назначен Сергей Короленко, на этом посту он сменил Виталия Калугина. Это следует из информации на сайте Белоруснефти, одного из учредителей БНК-Украина. Перемены произошли еще в мае.

Короленко был заместителем Калугина, а до прихода в БНК работал начальником отдела экспортных поставок «Нафтана».

Источник близкий к БНК заверил tut.by, что это «обычная ротация кадров».

В декабре 2017 года Лукашенко согласовал Михаила Пучило на должность гендиректора ЗАО «Белорусская нефтяная компания». До этого он более 10 лет был заместителем гендиректора «Белтрансгаза», а после поглощения «Газпромом» — замруководителя «Газпром трансгаз Беларусь».

Пост руководителя БНК стал вакантным после ухода Александра Демидова на «Нафтан» в марте прошлого года.

По данным украинского интернет-ресурса Enkorr, назначению нового руководителя БНК предшествовала масштабная проверка, в частности условий сотрудничества с крупнейшим контрагентом компании в Украине — «Укрпаллетсистем». После назначения «Пучило, которого, как и Демидова относят к орбите вице-премьера Владимира Семашко, на 2018 год с компанией из Коростеня (Житомирская обл.) был заключен новый контракт на поставку нефтепродуктов».

Источники tut.by в нефтяных кругах Беларуси рассказали, что произошло ослабление ведущей роли БНК как крупнейшего экспортера нефтепродуктов за счет появления новых ресурсодержателей, подконтрольных белорусским олигархам.

В силу упадка украинской нефтепереработки и логистической близости Украина является наиболее ликвидным рынком сбыта белорусских нефтепродуктов.

Повышенную долю рынка Беларусь заняла после остановки Лисичанского НПЗ в 2012 году. С тех поря доля белорусских нефтепродуктов на рынке светлых нефтепродуктов составляет 40−50% в зависимости от марки топлива. В последние годы Беларусь также вышла на лидирующие позиции по поставкам темных нефтепродуктов — мазута и битума.


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