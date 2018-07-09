Не споешь, не поедешь: в Финляндии заработало такси-караоке 9.07.2018, 16:55

Фото: Ville-Veikko Kaakinen/REUTERS

Таким образом местная энергетическая компания попыталась привлечь внимание к электромобилям.

Финский таксист из города Турку Топиас Уусипере предлагает пассажирам необычную услугу. На время музыкального фестиваля Ruisrock он просит платить за поездки в электромобиле — песнями, пишет «Вокруг света».

Пользователи могут составить плей-лист перед началом поездки, которая занимает около десяти минут. Пение прекращается, двигатель – глохнет. «Автомобиль не едет без песен», — смеется Уусипере.

Услугу караоке в такси спонсирует энергетическая компания Fortum. Цель такого новшества – привлечь внимание к электромобилям, которые помогают сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, основную причину глобального глобального потепления. Кроме того, в компании надеются, что певцам тоже понравятся электромобили, которые предоставляют прекрасную возможность попеть без фонового шума.