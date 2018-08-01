В Мексике разбился самолет с сотней людей на борту 2 1.08.2018, 7:33

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Фото: AP

Крушение произошло из-за порыва ветра.

Вчера, 31 июля, около 16:00 по местному времени, в 10 км от аэропорта города Виктория-де-Дуранго в Мексике сразу же после взлета разбился пассажирский самолет Embraer 190 рейса AM2431 авиакомпании Aeromexico, который летел в столицу. Об этом сообщает агентство Reuters.

В самолете было четыре члена экипажа и 97 пассажиров.

Aproximadamente a las 16hrs un avión de @aeromexico se desplomó al despegar del aeropuerto de Durango con destino a la Ciudad de México, se trasportaban 97 pasajeros a bordo y 4 tripulantes. Informaremos acontecimientos. — Gerardo Ruiz Esparza (@gruizesp) 31 июля 2018 г.

Как выразились власти штата Дуранго, "самолет совершил вынужденную посадку" во время ливня. По свидетельствам одного из пострадавших, в салоне был огонь и задымление.

Фото: twitter.com/CEPCDurango

Спустя несколько минут после крушения губернатор штата у себя в Twitter сообщил, что никто не погиб.

Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora @RosarioCastroL, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) 31 июля 2018 г.

Тем не менее, около 85 человек получили преимущественно легкие травмы, 37 из них были госпитализированы. Департамент здравоохранения штата утверждает, что двоих увезли в больницу в критическом состоянии.

По предварительным данным, крушение произошло из-за сложных погодных условий: сразу же при взлете его сильно ударило порывом ветра.