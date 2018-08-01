Третий день суда над Федыничем и Комликом: онлайн-репортаж 1 1.08.2018, 12:37

Геннадий Федынич

Фото: tut.by

(обновляется) На сегодня в суд вызваны четыре свидетеля.

Суд Советского района Минска 1 августа продолжает рассматривать резонансное уголовное дело против председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Процесс ведет судья Марина Федорова.

В первые дни судебного заседания в суде рассматривались ходатайства, зачитано обвинение и состоялся допрос свидетелей. При этом выяснилось, что одна из свидетелей - секретарь профсоюза РЭП Юля Юхновец являлась агентом КГБ, на многих следствие оказывало моральное и психологическое давление.

Сегодня в суде продолжится допрос свидетелей, а затем суд приступит к изучению письменных доказательств по «делу профсоюзов».

Правозащитный центр «Весна» ведет текстовую трансляцию третьего дня суда над лидерами профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом.

11.00 Следующий свидетель - Юрий Секерин. Обвинение интересует факт постройки дома Федынича. Рассказывает, что консультировал их при строительстве дома. Это были 2010 и 2011 годы. Со строительством не связан. Оценивал качество работ, которые делали какие-то люди. Стоимостью строительных работ не интересовался.

10.30 На сегодня в суд вызваны 4 свидетеля. Начинается допрос Нины Борисевич, женщина преклонного возраста, 1937 года рождения. Это теща Федынича. Она дает показания даже не вставая со скамьи, читает их из бумаги. Рассказывает о том, что в 2017 году Следственный комитет по Минской области наложил арест на ее дачу. Говорит, что 1983 году продали дом в деревне 6 тысяч советских рублей. За эти деньги и построился в 1994 году новый дом. Строили 8 лет своими руками.

Нину Борисевич проверяла налоговая инспекция, причем за 10 лет - с 2007 по 2017 годы - и не установила превышения доходов над расходами.