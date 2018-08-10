Десятый день суда по «делу профсоюзов»: онлайн-репортаж 3 10.08.2018, 13:25

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прокуроры Вадим Казей и Ирина Орловская

Фото: ПЦ «Весна».

(Обновлено) Поддержать лидеров профсоюза РЭП пришли десятки человек.

Десятый день суд Советского района Минска рассматривал уголовное дело по обвинению председателя Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика в «уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси). Судья - Марина Федорова, сообщает правозащитный центр «Весна».

Утром 9 августа сотрудники милиции внезапно вызывали на допросы свидетелей "дела профсоюзов", которые в суде отказались от своих прежних показаний, данных во время следствия. Такое поручение Генеральной прокуратуре вынес суд, после того, как большинство свидетелей заявила на процессе, что следователи УДФР оказывали на них давление, угрожали неприятностями, вплоть до ареста.

Игорь Комлик и адвокаты. Фото: ПЦ "Весна".

На судебном заседании 10 августа присутствует более 20 человек. Среди них - общественные активисты, правозащитники, бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов, правозащитники Алесь Беляцкий, Валерий Щукин, Василий Завадский, правозащитник и член профсоюза РЭП из Орши Василий Береснев, руководитель бобруйской городской организации РЭП Галина Смирнова.

Судья продолжает исследовать содержимое дисков с аудиозаписями телефонных переговоров. Изучают документы на иностранном языке, где указаны банк SЕВ.

Защита: "Все документы датированы 3 марта и июлем 2017 г. Файлы содержат только набор символов, нельзя расценивать их как письма. Файлы не содержат вс отправителя, ни адресата. Изучены в суде файлы представляют только набор символов".

Гособвинение и защита задает вопросы Федыничу по поводу писем на электронном ящике:

Федынич: "Электронный ящик находился на компьютере у секретаря. После ухода известной Юлии он не менялся. И пароль после ее ухода не менялся. Поменялся только 2 августа 2017 г. Эта вообще не переписка. Это непонятная пересылка файлов в один адрес. У меня в кабинете нет компьютера. Что касается ящика neproblemarep@gmail.com, то если бы не это уголовное дело, я бы даже не знал о его существовании".

Федынич: "Высокий суд, обращаю Ваше внимание, что письма с электронного ящика neproblemarep@gmail.com были отправлены в 5:20 и 5:28 утра. Интересно, кто так рано работает?"

Комлик также свидетельствует, что любой электронной перепиской занимался секретарь. Говорит, что у него свой электронный ящик. Фигурирует имя Светланы Радевич, но Федынич и Комлик не знают такую.

Далее изучают содержимое дисков. Особенно обращают внимание на текстовые файлы на иностранном языке. Один из них датируется 2006 г., второй 2007 г. Один из файлов свидетельствует о "бронировании номеров в России". Но он пуст. В зале ничего зале не слышно и не видно. Все возмущаются, но судья Федорова заявляет: "Без комментариев!"

Продолжается изучение дисков. 1 диск. Перешли к документам 2008 г .: пустые файлы. Документы за 2011: не открываются. Документы за 2012 г: не открываются. Документы 2013: не открываются. Документы за 2014 г .: непонятный файл с фамилией Щукин, файл на английском языке.

Защитник:

"Обращаю внимание, что просмотренные файлы имели формат Word. Поэтому непонятно, были ли это письма вообще. Поэтому мы можем только догадываться о природе этих файлов. 1 файл только относится к 2011 году."

Также защитник ставит вопрос о несоответствии форматов файлов на дисках и на другом носителе. Следующие диски также пустые.

Активист Леонид Кулаков в суде по "делу профсоюзов". Фото: ПЦ "Вясна".

По причине технических сложностей остальные диски будут изучать позже. Суд приступает к осмотру флэш-карты, изъятой у свидетеля Юлии Юхновец (агент КГБ).

Оглашают переписку Белякова И Юхновец: "Здравствуйте, Юрий! В квартире шуметь можно?"

-Да, до 23.00.

Беляков - Юхновец: "Они тебя запугали чем-то? Спасибо, что ответила правду. Есть предложение свалить из этой страны, так как они тебя в покое не оставят, хочешь?"

- Хочу!

Договаривались о встрече, также в переписке правовой инспектор Беляков сообщил, что она согласно ст. 27 Конституции может не свидетельствовать против себя. Беляков также напоминает ей, что это касалось 2011 года, а она там не работала.

На флешке сохранены фотографии, в том числе размытые, купюр номиналом 200 евро. Прокурор перечисляет их номера ...

Называют несколько текстов, подписанных Жанной Запривариной. Файлы, которые якобы были найдены на электронной почте (с неизвестного адреса), почему-то представлены в деле в формате Word.

Долго изучают анонимные письма на английском языке за 2015 год.

Игорь Комлик обращается к суду с заявлением:

"Высокий суд, снова повторяю, английский язык я не знаю. Чтобы выучить язык, мне понадобилось бы лет 10. Поэтому этот документ фальсифицирован".

Защитник:

"Обращаем внимание, что на дисках вообще отсутствуют файлы pdf. А также диск не в равной мере соответствует протоколу осмотра".

В суде объявлен перерыв до понедельника, 13 августа. Начало заседания в 10.00.

В суде по делу профсоюзов 10 августа. Фото: ПЦ "Вясна".

Первый день суда

Второй день суда

Третий день суда

Четвертый день суда

Пятый день суда

Шестой день суда

Седьмой день суда

Девятый день суда