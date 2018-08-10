«Мы купили билет «Белавиа» в бизнес-класс. Это он?!» 16 10.08.2018, 14:10

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В «Белавиа» заявили, что бизнес-класс от экономического отделяется занавеской.

В апреле Эмилия летала в Барселону. Туда долетели хорошо, «за исключением того, что „Белавиа“ не предоставляет возможности приоритетного прохождения паспортного контроля». А вот на обратном пути их ждали сюрпризы, пишет «Онлайнер».

— На регистрации нам сообщили, что у «Белавиа» не заключен контракт с аэропортом, поэтому бизнес-зала для их пассажиров бизнес-класса нет, — сообщает Эмилия. — Странно, конечно, но ладно. Каково же было наше удивление, когда зашли в самолет: там не было никакого бизнес-класса — только суперузкие сидения, в которых даже подлокотники не раскладывались.

Эмилия не понимает, за что заплатила огромные деньги. «За котлету по-киевски?!»

— Этот рейс не предусматривает ничего, кроме отдельного питания. Имеет ли право авиакомпания продавать такие билеты, не предупредив пассажиров? Это абсолютный обман.

«Белавиа»: «Бизнес-класс от экономического отделяется занавеской»

— В стоимость билета бизнес-класса помимо собственно перелета на местах повышенной комфортности входит улучшенное питание, увеличенная норма провоза зарегистрированного багажа (2 места по 32 кг) и ручной клади (до 12 кг), — прокомментировали жалобу Эмилии в пресс-службе авиакомпании. — При возможности предоставления аэропортом вылета также предоставляется отдельная стойка регистрации на рейс, услуга по предоставлению бизнес-автобуса к самолету, бизнес-лаунж, услуга ускоренного прохождения контроля безопасности в аэропорту (fast track) и т. д. Кроме этого, пассажиры, которые приобрели билет в бизнес-классе, могут перенести дату вылета или отменить полет без штрафных санкций даже в случае неявки на рейс.

На данный момент поставщик, предоставлявший услугу бизнес-лаунжа в аэропорту Барселоны, неожиданно прекратил свою деятельность. «Белавиа» находится в процессе заключения договора с новым поставщиком данной услуги.

Что касается прохождения паспортного контроля, то контроль за документами вылетающих пассажиров осуществляет пограничная служба Республики Беларусь, которая сама устанавливает порядок прохождения пассажирами паспортного контроля. Поэтому такая услуга не может входить в стоимость билета бизнес-класса.

Региональные авиакомпании, к которым относится и авиакомпания «Белавиа», часто используют воздушные суда с салоном, где бизнес-класс от экономического класса отделяется занавеской. Таким образом, в салоне бизнес-класса на одном ряду с тремя креслами располагается не более двух человек, так, чтобы между пассажирами осталось расстояние. При такой конфигурации салона авиакомпания может в зависимости от загрузки изменять количество мест салона бизнес-класса и экономического.