КНДР и Южная Корея готовят новый саммит на высшем уровне 13.08.2018, 9:42

Переговоры будут проходить в демилитаризованной зоне.

Делегации от Южной Кореи и КНДР начинают переговоры относительно организации нового двустороннего саммита лидеров двух стран.

По словам представителя южнокорейского президента, на переговорах будут согласовываться место и время третьей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что достигнутые ранее договоренности о проведении саммита осенью в Пхеньяне могут быть внесены изменения.

Стороны также обсудят выполнение договоренностей, выработанных по итогам предыдущего саммита.

Переговоры будут проходить в населенном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Южнокорейскую делегацию возглавляет министр по делам объединения Чо Мен Гюн.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встречались в мае. Между ними была достигнута принципиальная договоренность о третьей встрече - осенью текущего года в Пхеньяне.