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Американский корабль с «Томагавками» вошел в Черное море

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  • 13.08.2018, 10:28
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Эсминец Шестого флота прибыл для поддержания стабильности в регионе.

Боевой корабль шестого флота США USS Carney вошел в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба флота.

«Операции корабля в Черном море призваны повысить безопасность и стабильность на море», — говорится в сообщении.

«Прибытие Carney в Черном море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе. Время, проведенное здесь, поможет нам повысить оперативную совместимость с нашими партнерами и улучшить обмен информацией и опытом с ними», — заявил капитан Carney Тайсон Янг.

USS Carney регулярно заходит в Черное море. В феврале 2018 года в Черное море через пролив Босфор вошли два корабля шестого флота США: эсминцы Carney и Ross. Впервые с июля 2017 года в регионе оказались сразу два американских военных корабля. Собеседник телекомпании CNN в Пентагоне сообщил, что решение направить два эсминца в Черное море объясняется стремлением Вашингтона сдержать Россию, усиливающую свою группировку в Крыму.

4 марта Carney после 14-дневного пребывания в Черном море покинул его акваторию.


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