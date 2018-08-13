закрыть
13 августа 2018, понедельник, 13:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Самое главное - выйти и выразить свой протест»

4
  • 13.08.2018, 10:49
  • 1,280

Как в Бресте снова «кормили голубей» в центре города.

Около 70 человек, по данным правозащитников, вышли на площадь Ленина в Бресте "покормить голубей". Это уже 25-я акция противников строительства аккумуляторного завода, которая происходит каждое воскресенье в центре города. Как рассказали «Радыё Рацыя» сами горожане:

- Я довольно редко приходил сюда. Вроде немного веселее, но все равно мало людей. Для того, чтобы нас услышали, нужно минимум 1,5 тысячи. Самое главное - выйти и выразить свой протест, увидеть людей, какие-то деловые моменты обсудить. Солидарность есть..

На последней акции люди обсудили отказ «высшего руководства» страны отправить в отставку местных чиновников и отказ местных властей дать разрешение на проведение митингов.


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип