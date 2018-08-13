«Самое главное - выйти и выразить свой протест» 4 13.08.2018, 10:49

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Как в Бресте снова «кормили голубей» в центре города.

Около 70 человек, по данным правозащитников, вышли на площадь Ленина в Бресте "покормить голубей". Это уже 25-я акция противников строительства аккумуляторного завода, которая происходит каждое воскресенье в центре города. Как рассказали «Радыё Рацыя» сами горожане:

- Я довольно редко приходил сюда. Вроде немного веселее, но все равно мало людей. Для того, чтобы нас услышали, нужно минимум 1,5 тысячи. Самое главное - выйти и выразить свой протест, увидеть людей, какие-то деловые моменты обсудить. Солидарность есть..

На последней акции люди обсудили отказ «высшего руководства» страны отправить в отставку местных чиновников и отказ местных властей дать разрешение на проведение митингов.