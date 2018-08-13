Южная Корея и КНДР договорились об историческом визите в Пхеньян 13.08.2018, 11:23

Саммит назначен на сентябрь.

Делегации от Южной Кореи и КНДР договорились о времени и месте проведения саммита лидеров двух стран Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

Как сообщает Yonhap, встреча состоится в середине или конце сентября в столице КНДР Пхеньяне.

Это будет первый за более чем 10 лет визит южнокорейского президента в КНДР.

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина станет уже третьей в этом году.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встречались в мае. Между ними была достигнута принципиальная договоренность о третьей встрече - осенью текущего года в Пхеньяне.