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Два протеста

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 13.08.2018, 11:47
  • 1,681
Фото: Reuters

Почувствуйте разницу.

Румыния и Россия. Протесты 5 мая и 10 августа. И там, и там – против властей. Президент Йоханнис и Президент Путин.

5 мая в России – жестокие действия против демонстрантов официальных гопников. 9 августа – жесткие действия полиции против демонстрантов в Румынии.

В Румынии – возмущение президента. В России – молчание президента.

В Румынии – расследование прокуратурой действий полиции. В России – демонстранты виноваты и какое-то прокурорское болото в отношении побоев, несмотря на то, что официальные гопники выявлены специально созданным для этого Телеграм-каналом.

Почувствуйте разницу.

«Я твердо осуждаю жестокое, совершенно непропорциональное по отношению к поведению большинства людей … вмешательство жандармерии. Попытка подавить волю людей насильственной реакцией сил правопорядка - это решение, заслуживающее осуждения».

Кто это сказал? Путин о событиях 5 мая? Нет. Это румынский Президент о событиях в своей стране – о протестах против коррупции.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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