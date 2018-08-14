Максим Винярский – на свободе
- 14.08.2018, 8:53
Координатор «Европейской Беларуси» отбыл 10-суточный арест за защиту Куропат.
Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский вышел на свободу после 10-суточного ареста за защиту Куропат, сообщил корреспондент из Минска.
Напомним, что Максима Винярского арестовали 3 августа утром, возле его дома, когда он гулял с собакой.
Затем активиста отвезли во Фрунзенский РУВД, где ему вручили постановление об аресте на 10 суток, вынесенное накануне Фрунзенским судом Минска заочно за участие в акциях по защите урочища Куропаты.