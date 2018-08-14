Профсоюзный лидер из Грузии: Белорусские власти ищут черного кота в черной комнате 14.08.2018, 13:08

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Тамаз Долаберидзе

Фото: spring96.org

Наблюдатель IndustriALL уверен, что «дело профсоюзов» с самого начала и до конца сфабриковано.

Судебный процесс над лидерами Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадием Федыничем и Игорем Комликом длится уже третью неделю подряд.

За каждым судебным заседанием наблюдают представители глобального союза IndustriALL, членской организацией которой является профсоюз РЭП, сообщает правозащитный центр «Весна».

На суде 13 августа присутствовал председатель профессионального союза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии, наблюдатель глобального союза IndustriALL Тамаз Долаберидзе.

Представитель глобального союза IndustriALL прокомментировал судебное заседание, на котором ему довелось побывать:

"Вот сейчас я был на судебном процессе и ничего особенного там насчет обвинений и насчет самого дела я не услышал ни со стороны обвинения, ни со стороны судьи. Поэтому я считаю, что все это придумали, чтобы парализовать деятельности профсоюза. И это очень тревожно, так как будто бы власти хотят сформировать общественное мнение в желаемом для них направлении, но тревожно еще и то, что для этих целей используют суд. И все это будет отрицательно влиять на политические процессы в стране".

Председатель профессионального союза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе делится, насколько важно осуществлять международное наблюдение за этим судебным процессом:

"IndustriALL считает, что судебный процесс, который проводится в отношении профсоюза РЭП должна проводиться под международным наблюдением (контролем). Мы наблюдаем за этим делом с самого начала следственных действий, и очевидно, что дело "шито белыми нитками". Такое ощущение, что они "ищут черного кота в черной комнате", но этого кота в этой комнате нет. Есть вероятность, что людей признают виновными в том, чего они никогда не делали".

Тамаз Долаберидзе, вспоминая судебный опыт Грузии, считает, что "дело профсоюзов" сфабриковано:

"У нас в Грузии судебные процессы в трудовой сфере идут в основном по таким делам: кого уволили с работы незаконно, на кого давили, кого-то "разогнали", арестовали, но такого я никогда не видел у нас. На этом процессе то прокурор, то судья называют разные цифры из документов и сами не понимают, что это за цифры. Это рутина из бухгалтерии, ежедневная работа бухгалтерии профсоюза, ничего там особенного нет.

Я надеюсь на лучшее будущее, но этот судебный процесс с самого начала и до конца сфабрикован".