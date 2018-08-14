В Италии рухнул автомобильный мост: погибли десятки человек 14.08.2018, 14:42

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Обломки моста упали на густонаселенный район Генуи.

В Генуе на севере Италии обрушилась секция автомобильного моста. Об этом сообщает агентство Ansa. В результате погибли десятки людей, пишет Reuters со ссылкой на местную скорую помощь.

Участки длиной около сотни метров обрушились с обеих сторон моста. О пострадавших в результате обрушения пока не сообщается. Итальянские СМИ пишут, что в момент обрушения на мосту было много машин.

Мост, построенный в 60-х годах, проходит над рекой и побережьем, где находятся жилые дома. Repubblica пишет, что обломки моста упали на густонаселенный участок. В результате обрушения есть пострадавшие. По оценке Ansa, при обрушении могли пострадать около десяти автомобилей. Судя по фотографиям с мест, обломки могли упасть на некоторые здания.

Фото: repubblica.it

На место направились полицейские, спасатели и бригады скорой помощи.

Движение по трассе А10 перекрыто в обоих направлениях.

Мост Моранди с 1963 по 1967 год строила Società Italiana per Condotte d'Acqua, напоминает Repubblica. Он проходит над рекой Польчевера, соединяя районы Генуи Сампьердарена и Корнильяно. Длина моста - 1182 метра, высота дорожного полотна достигает 45 метров, высота пилонов достигает 90 метров.