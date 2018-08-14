В Италии рухнул автомобильный мост: погибли десятки человек
- 14.08.2018, 14:42
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Обломки моста упали на густонаселенный район Генуи.
В Генуе на севере Италии обрушилась секция автомобильного моста. Об этом сообщает агентство Ansa. В результате погибли десятки людей, пишет Reuters со ссылкой на местную скорую помощь.
Участки длиной около сотни метров обрушились с обеих сторон моста. О пострадавших в результате обрушения пока не сообщается. Итальянские СМИ пишут, что в момент обрушения на мосту было много машин.
Мост, построенный в 60-х годах, проходит над рекой и побережьем, где находятся жилые дома. Repubblica пишет, что обломки моста упали на густонаселенный участок. В результате обрушения есть пострадавшие. По оценке Ansa, при обрушении могли пострадать около десяти автомобилей. Судя по фотографиям с мест, обломки могли упасть на некоторые здания.
На место направились полицейские, спасатели и бригады скорой помощи.
Il video dei primi soccorsi a #genova #morandibridge è tragedia, unità cinofile al lavoro— Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 14 августа 2018 г.
#pontemorandi pic.twitter.com/Ou3YfYWgVp
Движение по трассе А10 перекрыто в обоих направлениях.
A #genova è tragedia, crolla il ponte #Morandi si temono vittime, soccorsi al lavoro pic.twitter.com/xRK4ndAOVQ— Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 14 августа 2018 г.
Мост Моранди с 1963 по 1967 год строила Società Italiana per Condotte d'Acqua, напоминает Repubblica. Он проходит над рекой Польчевера, соединяя районы Генуи Сампьердарена и Корнильяно. Длина моста - 1182 метра, высота дорожного полотна достигает 45 метров, высота пилонов достигает 90 метров.
Italie 🇮🇹 #Genova le fameux pont autoroutier qui traverse la ville vient de s'effondrer en grande partie. Les secours commencent les recherchent d'éventuels automobilistes emportés 🚒🚔 pic.twitter.com/m4D3BgUEBN— Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) 14 августа 2018 г.