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Артем Милевский может вернуться в брестское «Динамо»

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  • 14.08.2018, 16:42
  • 1,438
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ

Об этом сообщил давний друг футболиста.

Артем Милевский, возможно, вернется в ряды брестского "Динамо", из которых его "попросил" ныне уже бывший главный тренер клуба Алексей Шпилевский. Как сообщает «Прессбол», об этом во время веб-конференции рассказал Александр Алиев, давний друг Милевского.

- С Милевским часто общаемся. Я, кстати, не знал, что убрали тренера. Я два дня назад Артему звонил. Спросил, как дела, что происходит. Он сказал: "Пока ничего говорить не буду, но, может, вернусь назад". Дай Бог, чтобы он вернулся, потому что в Бресте он показывал хороший футбол, был лидером команды. Сейчас Милевского там не хватает... Марадона его обнял во время представления. Такие люди просто так не обнимают. То, что там произошло в клубе, я считаю, справедливость восторжествовала, — сказал Алиев.


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