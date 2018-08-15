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Лукашенко: Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что я еще есть

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  • 15.08.2018, 15:49
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Диктатор проговорился о своих страхах.

Телеканал СТВ опубликовал расширенную видеоверсию совещания в Орше, на котором присутствовали Лукашенко и члены правительства.

В сюжет вошли части, которые не были показаны в новостях других телеканалов.

«Я вас предупреждал: работать там надо как в военное время. И Шеймана туда послал, который ничего не сделал в плане контроля. Ничего. Генерал! — кричал Лукашенко. — Поехал в Барань. А когда пошли не по маршруту, женщина, руководитель завода, провела в некоторые кабинеты технологических этажей, где люди работают, жуть просто. Дохлые крысы, мыши, презервативы и прочая наркота. И вы мне что-то рассказываете? Спрашиваю, что с этим зданием? Ведь суперздание, таких нет в стране. Мне отвечают: «Это мы на продажу, это под бульдозер». А поставлена была задача, что все помещения должны быть задействованы».

Досталось и Виктору Шейману, соратнику Лукашенко еще с 1990-х. Он выступал с докладом о проделанной работе.

«Проанализируем публично, что там сделано? Деньги дали, льготы дали, отсрочку, рассрочку. Неделя работы. И когда это сделано, вопрос, если я в апреле 2017 года поставил задачу. Сформированы перечни неэффективного использования имущества. То есть на лист написали, что под бульдозер, что продадим».

Также Лукашенко проговорился о том, что, по всей вероятности, пугает его больше всего:

«Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что я в стране еще есть и еще управляю страной»


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