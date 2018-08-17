Суд по «делу профсоюзов»: прокурор запросила «наказание» 7 17.08.2018, 12:34

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Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

(обновляется) В Минске продолжается процесс над лидерами РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом.

В суде Советского района Минска 17 августа продолжается рассмотрение уголовного дела под номером 17081100001 председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Процесс ведет судья Марина Федорова.

Алесь Беляцкий, Борис Бухель и Игорь Комлик во время судебного процесса по "делу профсоюзов". Фото: ПЦ "Вясна".

Судебное заседание начинается в 9 часов утра. Перед началом суда появилась, как и на предыдущем заседании, съемочная группа 1 канала Белорусского телевидения, сообщает сайт ПЦ «Весна».

На суд пришло более 30 человек. Среди них - заместитель главы отдела политики и прессы Представительства ЕС в Беларуси Рената Врубель, правозащитники Алесь Беляцкий, Валерий Шчукин, Василий Завадский, профсоюзные активисты.

Геннадий Федынич и Игорь Комлик попросили ознакомиться с материалами оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

Адвокат Мацкевич также делает ряд просьб, в частности, о происхождении почтового ящика Комлика и т.д. Просит легализовать ряд материалов оперативно-розыскной деятельности и присоединения их к делу.

Прокурор против, объем легализованных материалов достаточен, говорит она.

Суд постановил ходатайства Федынича и Мацкевич оставить без удовлетворения.

Адвокат просит приобщить к делу характеристику на Федынича от профсоюза IndustriALL.

Адвокат Мацкевич также просит приобщить копию ордера на квартиру Федынича датой 20.03.1995 г., а также копию регистрационного свидетельства на собственность помещения профсоюза РЭП от 11 03 1998.

Еще присоединить справку из налоговой инспекции по доходам и расходам его тещи за 10 лет. В ходе проверки превышения доходов над расходами не установлено.

Ходатайство от Федынича насчет телефонных разговоров.

"Велком заявил, что никто к ним не обращался за выпиской. Взяли сами. Обвинение говорило, что с Герасименко насчитывалось 177 разговоров, но по факту и по сведениям Велком- 44. Есипович (58), но по факту 24. Ни в июне, ни в июле не осуществлялись такие звонки. Также мы не нашли в материалах дела санкцию прокурора на прослушку. Но нашли повестки свидетелям, что свидетельствует о нарушении порядка их привода ".

Судья приобщила к делу представленные Федыничем распечатки из "Велком".

Заместитель руководителя отдела политики и прессы Представительства ЕС в Беларуси Рената Врубель в суде. Фото: ПЦ "Вясна".

"В отношении меня нарушается принцип соревнования сторон защиты и обвинения. Поэтому прошу ознакомить защитников и их с материалами проверки прокуратуры."

Защитник поддерживает ходатайство, так как только сторона защиты не знакомилась с материалами проверки. Также адвокат считает, что осталось много нерешенных вопросов к представителям УДФР. Перечислила около десятка вопросов.

"Я прошу направить в УДФР запрос о легализации некоторых документов об оперативно-розыскной деятельности".

Обвинение против, так как считает, что "другие материалы дела недоступны для защиты, поскольку находятся в деле оперативного учета". Отказать !.

Защитник также просит приобщить к материалам дела следующие документы: выписку из медицинской карты. (Не зачитали, по причине врачебной тайны); результаты камеральной проверки.

Вторая защитник заявляет ходатайство о том, чтобы вызвали в суд в качестве свидетелей понятых, присутствовавших при обыске в офисе РЭП, что происходил 2 августа при Герасименко. Фамилии - Марина Буйнич и Анна Валаханович, поскольку понятые во время обыска не присутствовали в помещении, а были в коридоре.

Ходатайство о медицинских документах о здоровье Комлика. Суд ходатайство о документах удовлетворил, о вызове свидетелей отклонил. Комлик возражает.

Пракурорка ходатайствует о приобщении документов на тещу Федынича о договоре купли земельного участка в деревне. Судья удовлетворила. Прокурор ходатайствует допросить свидетелей, которые продали этот участок Федынич говорит, что этот акт купли продажи не имеет отношения к уголовному делу и вызов свидетелей не имеет смысла.

Прокурор Вадим Казей приступил к допросу свидетеля Елены Мелешкиной о передаче и покупки земельного участка.

Прокурор спрашивает об обстоятельствах получения этого участка:

"Зачем Вы переоформляли этот участок на Федынича? В каких целях?"

"Чтобы избавиться от него. Мне он не нужен был вовсе. Кажется, через генеральную доверенность в нотариальной конторе оформила. Это было в 90-х годах ... Это было давно уже. Я не помню."

Пракурорка продолжает допрос: "Почему именно Федынич был инициатором получения этого участка?"

Люди в зале смеются.

Прокурор просит предъявить свидетелю договор купли-продажи земельного участка 23 августа 2006 года. Свидетель изучает документ, но ничего объяснить не может. Не знает об этом договоре. Говорит, что муж с Федыничем ранее работал в Мингорсовете, поэтому они имели какие-то контакты.

Прокурор:

"Так Вы никакого отношения к этому документу не имеете? Здесь указано, что Федынич от Вашего имени продал участок Борисевич [теща Федынича. Ред.]. Вы знаете Борисевич?"

Свидетель говорит, что ничего не знает. Но не исключает, что вопросами переоформления мог заниматься ее муж.

На вопросы защиты Мелешкина свидетельствует, что путем генеральной доверенности она полностью отказалась от всех прав на участок. Вновь повторяет, что для нее главное избавиться от надела.

"Мне было без разницы, кому передать этот участок. Будь то Геннадий Федорович, будь то кто-то другой".

Следующий свидетель - Виктор Боянов. Также имеет участок в Суходолах, знакомый с Федыничем. Объясняет, что в списках членов кооператива в Суходолах значится фамилия Борисевич.

Прокурор спрашивает о платежниках кооператива. Свидетель говорит, что никогда от Федынича не поступали платежи. Фигурировала фамилия Борисевич.

Далее рассказывает, что дом Борисевич находится в конце деревни, а его в начале, поэтому не видел строительных работ.

"Однажды я сопровождал представителя газовой службы по деревне. И вопрос о газовой инфраструктуре около его дома и участка (не на самом участке) решали с Федыничем", - поясняет свидетель.

Пракурорка спрашивает, кто находился в тот момент на участке. Говорит, что была какая-то женщина. Пракурорка просит описать ее.

"Женщине 50-60, со светлыми волосами, особых примет не помню".

Комлик:

"Это затягивание процесса! Я уже скорее хочу сказать последнее слово! Это нормально, что дети помогают своим престарелым родителям».

Защитник задает вопросы. Свидетель ранее сказал, что на собраниях кооператива присутствовал Федынич. Но на вопросы защитника объяснять, что это нормальная практика, что на таких собраниях присутствуют друзья семьи.

Прокурор заявила ходатайство, что на основании допросов Мелешкина и Боянова 16 августа 2018 года были получены результаты оперативно-поисковой деятельности. Защитник процитировала обвинение, что все материалы ОРД уже легализованы и приобщены к материалам дела.

Прокурор Казей заявляет ходатайство приобщить к материалам дела протоколы допроса УДФР от 16 августа 2018 г. Секерина и Александра Дюбы. Это касается наличия в Федынича земельных участков и капитальной постройки. Защитники говорят, что им нужно ознакомиться.

Комлик возмущается, считает, что во время суда проводить дополнительно оперативно-поисковые действия, неправильно.

Прокурор зачитывает показания соседа Дюбы. Секерин участвовал в строительной бригаде, давал консультации Федыничу о фасадных работах в Суходолах, а также оценивал результаты работы. Секерин объясняет, что посещал участок несколько раз. Один раз помнит, что на участке находилось несколько людей. Защитник против этого ходатайства. Она цитирует ст. 16 Закона об оперативно-розыскной деятельности. Там перечислен перечень оснований, среди которых нет этой ситуации. Представление данных документов является незаконным, потому что нарушен принцип состязательности, поскольку обвинение использует такой ресурс, как ОВД, защита такого ресурса не имеет. Идет жаркий спор между сторонами.

Пракурорка сказала, что основанием для проведения оперативно-поисковой деятельности является статья 16, но норма "другие". Федынич высказывается о целесообразности вызвать и допросить Дзюба, так как "легализовать вдогонку" допросы свидетелей неправильно.

Судья удовлетворила ходатайство. Судебное следствие объявляется закрытым! Хотя и не вызывали некоторых свидетелей (судья перечислила их фамилии). Но все стороны согласились.

Объявляется перерыв на 30 минут.

После перерыва начинаются прения сторон. Начинает сторона обвинения, потом защитник Федынича и защитник Комлика.

Прокурор:

"Высокий суд," хочу обратить внимание, что на скамье подсудимых сидят не профсоюзные работники, а только функционеры, которые живут по принципу "чтобы у меня все было, и ничего за это не было".

Зачитывает предъявленное обвинение со ссылками на нормы законодательства. Говорит, что использовали лиц, которые были несведущи о преступности действий (о тех, кто перевозил деньги). Помощь не регистрировали в Департаменте гуманитарной помощи.

Уклонялись от уплаты налогов, что выразилось в умышленном искажении данных в учете, сокрытие налоговой базы ... Выписка из банка SEB признана достоверной и допустимой. Указанные средства снимались Комликом, что подтверждается, в том числе, показаниями свидетелей.

"Обвиняемые в зале суда вину отрицали. А также указали на подделку документов, но их вина подтверждается собранными по делу доказательствами. 2 августа 2017 года по адресу Кульман, 4 был обнаружен банковский ключ, что полностью опровергает позицию обвиняемых, что они ничего не знают об открытом счете в литовском банке. Найдена на электронной почте профсоюза РЭП информация от банка SEB подтверждает, что профсоюз являлся клиентом банка"

В основу обвинения положены показания свидетелей Щукина, Заприварина. Они свидетельствовали о проектах с зарубежными профсоюзами, с 3F.

Заприварина представляла отчетность Федыничу, где показывала работу по проекту 3F, о семинарах, о выигранных делах, за что получала зарплату. Также она указала на переписку с представителем иностранного профсоюза (Дании). Факт сотрудничества и получение денежных средств со шведским профсоюзом подтверждается показаниями Потаповой, а также письменными доказательствами.

Прокурор:

"Таким образом, доказательствами установлен факт сотрудничества с профсоюзами зарубежных государств, от которых поступали денежные средства. Факт перевозки денег через литовскую границу подтверждается показаниями Запривариной, Щукиным, Герасименко, Артемчик, Потаповой".

Прокурор ссылается на их показания в части, где указывается о компенсации проездов и семинаров.

"Высокий суд, акцентирую Ваше внимание, что компенсация за проезд составляет 15-20 евро, в то время, как лица перевозили суммы, намного превышающие это".

Ссылается на показания Герасименко, данные во время следствия. Говорит, что психологическое давление, о чем свидетельствовал этот свидетель, как и другие свидетели, в суде, не нашли своего подтверждения в ходе проверки прокуратурой г. Минска. В возбуждении уголовного дела отказано по этому факту. Поэтому показания свидетеля Герасименко, данные во время следствия, следует признать действительными и допустимыми. То же самое и в отношении показаний Щукина.

Прокурор показывает, что противоправная деятельность обвиняемых продолжалось вплоть до 2 августа 2017 г.

Далее о показаниях Гринцевич и Есипенок. Опять ссылается на прокурорскую проверку по факту психологического давления сотрудников УДФР. Говорит, что показания были изменены только в зале судебного заседания после многочисленных контактов с обвиняемыми и другими заинтересованными лицами. Предполагает, что все показания свидетелей, данные во время следствия, нужно класть в основу обвинения.

Упомянула также то, что профсоюз РЭП призвал отказаться от своих показаний, и о инструкции "как давать показания".

"Точно установлено, что регулярно поступали денежные средства от датского и шведского профсоюза. Таким образом, доказательствами установлен факт сотрудничества с профсоюзами зарубежных государств, от которых поступали денежные средства".

Говорит, что полученные суммы можно расценивать как иностранную безвозмездную помощь.

Поскольку обвиняемые осознавали преступность своих действий и это подтверждается найденными во время обысков в офисе профсоюза РЭП тайниками, пракурорка просит: наказать Федынича и Комлик ограничением свободы без направления на 5 лет с конфискацией имущества и правом занимать руководящие должности на 5 лет.

Комлику засчитать в срок отбывания наказания пребывание в СИЗО. Меру пресечения (подписка о невыезде) оставить прежними.

Дом в Суходолах прокурор просит считать собственностью Федынича, ссылаясь на показания сегодня опрошенных свидетелей.

Арестованное имущество просит оставить под арестом, так как конфискация имущества. Просит освободить от ареста квартиру Федынича, потому что там живет его семья.

Адвокат Наталья Мацкевич:

"Когда я пришла в первый раз по этому делу в здание суда, у меня спросили: "Вы по делу профсоюза? Это очень показательно. Как и то, что на каждом заседании присутствуют десятки профсюзников, представителей общественных организаций и международных наблюдателей. Это значит, что обвинение касается не только Федынича и Комлика, а всего профсоюза ... Практика применения ст 243 в отношении коммерческих организаций нам известна, но здесь другое.."

Первый день суда

Второй день суда

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Четвертый день суда

Пятый день суда

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Одиннадцатый день суда

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