Эксперт: Беларусь вообще может остаться без топлива 39 18.08.2018, 9:12

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Белорусские НПЗ колоссально закредитованы.

В пятницу, 17 августа, стало известно, что в Беларуси в 11-й раз в течение этого года повышают цены на автомобильное топливо.

Накануне «Белнефтехим» заявил, что со временем в нашей стране цены на бензин будут на мировом уровне. Так ли это? И как быстро будут расти для белорусских автомобилистов цены на топливо?

С этим вопросом сайт Charter97.org обратился к экономическому аналитику издания «Белрынок» Татьяне Маненок:

- «Белнефтехим» не обманул, все это действительно так. Цены на бензин для белорусских автомобилистов сравняются с мировыми.

В России постепенно, в течение каждого года, будет обнуляться пошлина на нефть. Все налоги будут переложены с переработчиков на нефтедобытчиков. Таким образом российская нефть будет поступать в Беларусь по мировой цене. Возможны какие-то незначительные разницы за счет логистики, но в целом белорусским водителям нужно быть готовыми повышению цен на бензин до уровня мировых.

В принципе, цена на российскую нефть для Беларуси повышается уже с 2015 года и составляет около 75% от мировой. В этих условиях наши нефтеперерабатывающие заводы фактически субсидируют продажу бензина на внутреннем рынке по сегодняшней цене. Даже с учетом многочисленных подорожаний «на копейку» эта цена остается нерентабельной.

Смогут ли НПЗ «выстоять» в новых условиях и дальше субсидировать внутренние цены на бензин – это большой вопрос. Последние восемь месяцев они и так работают с убытками. Не думаю, что экономическая ситуация улучшиться настолько, чтобы госбюджет мог серьезно помочь НПЗ выживать в изменившихся условиях.

- Всюду нефтепереработка является сверхприбыльным бизнесом. Почему у нас НПЗ терпят убытки и должны поправлять свои дела за счет автомобилистов?

- Беларусь все-таки является страной, импортирующей нефть. Поэтому мы напрямую зависим от заключенных с РФ договоров. Посмотрите на пример Украины, которая тоже импортирует топливо: цена на бензин там довольно высокая. Сейчас условия поставок из РФ изменились и для Беларуси – и будут меняться в еще худшую сторону. В такой ситуации богатая и развитая страна может постараться и поддержать своих автомобилистов. Но это не наш случай.

Второй момент: белорусские НПЗ колоссально закредитованы и львиную долю валютной выручки направляют на погашение старых долгов. Если такая ситуация продолжаться, то внутренний рынок вообще может остаться без топлива.

- Налоговый маневр в РФ закончится через шесть лет. Это долгоиграющий фактор. Есть ли более близкие причины роста цен на бензин в Беларуси, которые начнут действовать, что называется, уже завтра?

- Россия вводит новые ограничения на импорт нефтепродуктов в Беларусь. Фактически это означает установление квот, из-за которых пострадает прежде всего белорусский бюджет.

Ведь чем больше нефтепродуктов из Беларуси поставлялось на экспорт, тем больше зарабатывал белорусский бюджет за счет экспортных пошлин. Теперь эти возможности теряются. Нефтепродукты в Беларусь будут поставляться в ограниченных количествах, исходя строго из потребностей внутреннего рынка.

Поэтому власти должны будут радикально пересмотреть политику ценообразования на бензин и значительная часть затрат будет перераспределена с заводов на автомобилистов.

- Цена литра бензина в Польше – около 1,1-1,2 евро. А средняя пенсия в Польше в 3,5 раза выше, чем в Беларуси. Получается, что белорусским пенсионерам придется вообще отказаться от автомобиля?

- Сейчас рост цен на топливо – это установившаяся тенденция, которую прежде всего почувствуют социально не защищенные слои населения – пенсионеры и т.д. Ситуация на внутреннем рынке топлива в Беларуси обостряется из года в год. Сейчас Россия и вовсе перешла к «счетным» механизмам взаимодействия с Беларусью. В принципе, по межгосударственным договорам они имеют на это право.

Бюджет Беларуси в изменившихся условиях будет вынужден увеличить нагрузку на автомобилистов, в том числе и из социально незащищенных групп населения. А гражданам придется приспосабливаться к новой «нефтяной реальности» и как-то корректировать потребности со своими возможностями.