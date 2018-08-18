Лукашенко назвал чиновников своими «детьми» 27 18.08.2018, 16:01

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Диктатор разрешил им ходить в баню и выпить сто грамм с бизнесменами.

Лукашенко заявил, что от перестановок в правительстве ему "больнее, чем кому-либо".

"Поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы - мои "дети". Мне что, приятно было этих людей (из предыдущего руководства правительства - ИФ) уволить?", - цитирует диктатора interfax.by со ссылкой на госагентство БелТА.

"Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков - и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе... Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там - обвал.. Как я могу работать с таким человеком?", - продолжил Лукашенко.

"Виновные сядут. Но в стране должен быть закон, и все должно быть по закону. И их немало уже посадили - тех, кто нарушает этот закон. И этот закон для всех одинаков: и для чиновников, и для рабочих, и для крестьян, для специалистов, учителей и врачей…. Все будет по закону", - подчеркнул диктатор.

"И вас хочу об этом предупредить особо. Потому что завтра вокруг вас начнут виться бизнесмены и прочие, которые хотят легкой жизни. Вы со всеми встречайтесь, разговаривайте, ходите с ними в баню, если хотите. Можете с ними даже сто грамм выпить. Но помните, что вы - люди государственные. Моральный ваш облик и поведение на глазах у людей. У меня нет привычки ходить за чиновником, и даже членом правительства, смотреть, куда он пошел. Ходите, куда хотите. Это ваше право. Вы должны видеть, чем живет общество, и вы живете в этом обществе. Но помните: на любое нарушение, особенно взятки, коррупционные и другие проявления, будет мгновенно реакция с моей стороны, как бы мне больно это ни было", - сказал он.