Фотофакт: В Барановичах в середине августа зацвела вишня 18.08.2018, 18:29

Вишня зацвела из-за жаркого лета.

Фотографии необычного явления прислал в редакцию читатель intex-press.by.

Из-за жаркого лета во дворе одного из домом по улице Загородная распустились цветы вишни. По словам читателя, такое в его саду произошло впервые.

Фото: участника нашего паблика ВКонтакте https://vk.com/intexpress

«Если бы жена не показала, я и не заметил этого, – написал он. – Многие цветки уже осыпались и появилась завязь: вишенки маленькие уже видны. Если повезёт — соберу второй урожай:)».

Фото: участника нашего паблика ВКонтакте https://vk.com/intexpress

Это не первый случай аномального цветения садовых деревьев в Барановичах. В конце июля мы писали про цветение яблони в нашем городе.

Фото: участника нашего паблика ВКонтакте https://vk.com/intexpress

Повторное цветение плодовых деревьев связано со сменой климатических показателей, рассказал тогда Intex-press Владимир Зуев, председатель ЭКОО «Неруш».

– Распустившиеся цветы – это реакция дерева на засушливый период. Почки были в состоянии покоя, а когда пошли дожди, растение получило дополнительную порцию жизненной силы и начало цвести. Эта ситуация часто встречается в нашем регионе. Конечно, это неестественный для растений процесс, но устрашающих последствий от него нет. Плоды в этом году созреть уже не успеют, если только не будет кардинального потепления, – пояснил Владимир Зуев.