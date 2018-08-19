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Долги белорусских предприятий продолжают расти

  • 19.08.2018, 16:43

На 1 июля только дебиторская задолженность составила 36,7 миллиардов рублей.

Просроченная кредиторская задолженность организаций Беларуси выросла за год на 4,6%.

На 1 июля дебиторская задолженность составила 36,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 8 млрд рублей, или 21,7% от общего объема дебиторской задолженности, сообщает belmarket.by.

На аналогичную дату прошлого года было 31 млрд 692,2 млн и 7 млрд 109 млн соответственно.

Кредиторская задолженность на 1 июля составила 46,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,6 млрд, или 16,3% от общего объема кредиторской задолженности. В 2017 году было 41 млрд 863,1 млн и 7 млрд 264,6 млн соответственно.


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