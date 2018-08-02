Российский лайнер едва избежал столкновения с другим самолетом над Черным морем 2.08.2018, 12:16

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Фото: Samolety.org

Самолет следовал по рейсу Анталья — Москва.

Опасное сближение неопознанного самолета с российским лайнером рейса Анталья — Москва произошло над Черным морем, сообщает «Интерфакс».

1 августа неопознанный самолет чуть не спровоцировал столкновение с российским лайнером в турецком воздушном пространстве. Инцидент произошел с самолетом A-330 авиакомпании iFly, на котором российские туристы летели в Москву с курортов Антальи.

«Когда самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, приближался к границе с Россией, в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном. Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту», — сообщил агентству источник в туристической отрасли.

Самолеты благополучно разошлись, однако выйти на связь с виновником инцидента не удалось. Опознавательных сигналов он не подавал и на радиозапросы не реагировал.

В январе самолет Superjet, выполнявший рейс из Таллина в Москву, при заходе на посадку опасно сблизился с авиалайнером Boeing, летевшим из Мурманска. Когда Superjet готовился к посадке в аэропорту Шереметьево, на высоте около 4,3 тысячи метров в самолете сработала система оповещения об опасном сближении с другим воздушным судном — Boeing, который направлялся во Внуково. В момент срабатывания сигнализации расстояние между авиалайнерами составляло приблизительно 600 метров.