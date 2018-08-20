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Во время переписи у белорусок спросят, не собираются ли они завести детей

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  • 20.08.2018, 13:58
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Всего в переписном листе будет 49 вопросов.

Во время переписи у белорусок спросят, не собираются ли они завести детей. О подготовке к масштабному мероприятию рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает «Еврорадио».

По ее словам, всего в переписном листе будет 49 вопросов. Расширен блок миграционных вопросов. Например, переписчики поинтересуются, хотят ли люди уехать из Беларуси, почему не работают на территории своего региона. Будет вопросник по сельскому хозяйству.

Перепись населения нашей страны назначена на октябрь 2019 года. Ее проведет специально подготовленный временный персонал.


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