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Израильтяне после службы в армии могут оставлять себе оружие

  • 21.08.2018, 10:58
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Постановление подписал министр внутренней безопасности Израиля.

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан подписал документ, вносящий изменения в инструкцию о выдаче лицензии на оружие, говорится в распространенном сообщении МВБ, передает ria.ru.

Согласно новым правилам, офицеры и военнослужащие сержантского состава после окончания срочной службы смогут не только не сдавать лицензию, но и само оружие, которое будет оставаться у них до тех пор, пока они числятся в резерве.

Эта мера должна привести к повышению уровня безопасности в израильском обществе, подчеркивается в сообщении. По данным министерства, в настоящий момент около 145 тысяч израильтян имеют оружие, не считая тех, кто носит его по долгу службы. Новые правила, согласно прогнозам МВБ, позволят значительно увеличить число гражданского населения с правом иметь при себе оружие.

Поскольку в Израиле всеобщий призыв, речь идет о сотнях тысяч завершивших службу военных, которые будут носить пистолеты. В дополнение к этому за разрешением на ношение оружия смогут обращаться волонтеры полиции, сотрудники спасательной службы, лицензия на оружие выдается также водителям общественного транспорта.


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