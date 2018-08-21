Экономист: Те, кто у нас произносит лозунги о зарплате и доходах, часто путаются в показаниях 2 21.08.2018, 18:50

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Эксперт ответил на четыре наивных вопроса о зарплатах белорусов.

«Салідарнасць» задала четыре наивных вопроса о зарплатах белорусов старшему аналитику «Альпари» Вадиму Иосубу.

— На днях Лукашенко признался, что его поручение правительству под руководством Кобякова достичь хотя бы Br1 тыс. средней зарплаты вызвало панику. Глава государства предложил альтернативу: «Давайте тогда вместе с вами будем иметь ту зарплату, которую имеют эти несчастные нянечки». Нужно ли заботиться о том, чтобы каждая нянечка получала по тысяче рублей?

— Это выступление было образцом популизма. Те, кто у нас произносит лозунги о зарплате и доходах, часто путаются в показаниях. И соответственно, путаница возникает у тех, кто их слушает. С одной стороны, есть лозунг «сделаем среднюю зарплату тысяча рублей». С другой стороны, есть знаменитое вошедшее в мемы «всем папиццот».

Часто возникает подмена понятий «средняя зарплата» и «всем». Надо понимать, что средняя зарплата — это не всем и даже не половине.

Достижение средней зарплаты в тысячу рублей в обозримом будущем возможно. Но достижение цели, чтобы каждая нянечка получала по тысяче рублей, очень далеко. Есть должности и рабочие места, где получают зарплату, близкую к минимальной. Прямо скажем, этот труд может быть нужный, почетный, но низкоквалифицированный. Часто наниматель — государство, и оно пока не готово нянечкам платить много.

Если поставить цель «давайте сделаем минимальную зарплату в тысячу рублей», тогда нянечка будет получать по тысяче, а айтишники, грубо говоря, по десять тысяч. Равенства не будет. Сделать минимальную зарплату в 1000 рублей в ближайшие несколько лет не очень реально, поэтому нянечки столько получать, я думаю, будут не скоро.

— Согласно отчету Белстата, 25% работающих белорусов имеют зарплату от 1000 рублей. Белорусы на форумах удивляются: кто эти богачи?

— Никакой новости в распределении цифр по медианной зарплате нет. Власти ставили цель сделать среднюю зарплату в 1000 рублей. Эта цель не достигнута. Большая часть населения получает ниже средней зарплаты по стране — это тоже не открытие.

Медианная зарплата, по крайней мере, последние года два-три составляла 60-70% от средней и имела тенденцию к понижению. Это говорит о том, что в Беларуси увеличивается расслоение по доходам.

Увеличение средних зарплат происходит за счет тех, у кого и без того зарплаты высокие, выше средних. У широких слоев населения доходы не особо и растут, а по отношению к средней зарплате даже снижаются.

Это естественная тенденция для бедных стран, для неэффективных экономик, для государств, где социальные вопросы только декларируются, а не решаются.

По поводу цифр в этом отчете – ни одно предприятие не будет рисовать повышенные зарплаты, не соответствующие действительности, и платить с этого повышенные налоги. Сомневаться в этих цифрах не стоит. Тут сложно что-то подтасовать.

Наверняка много людей, примеряя эти данные на себя, скажет: «Ой, а мы и близко таких денег не видели». Кто-то добавит: «И наши друзья таких денег не видели». Имейте друзей из высокооплачиваемых отраслей, из IT-сферы, тех, кто занимается нефтепереработкой, может быть, управляет самолетами и т.д., и тогда эти цифры особо удивлять не будут.

Можно посмотреть по отраслям, кто получает выше средней и ниже. Очевидно, что большинство получающих от тысячи рублей работают в Минске. В регионах такие зарплаты видит гораздо меньше людей, чем в столице. Исключение составляют работники нефтеперерабатывающих заводов, солигорские шахтеры.

— Первое обещание Румаса на посту премьера звучало так: «Рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства». При каких условиях новое правительство сможет приблизить доходы населения к давно обещанной тысяче рублей?

— Цифра тысяча рублей не несет никакого смысла. Вопрос не в том, сколько рублей у нас в кармане, а что мы можем на эти рубли купить. Можно на один час включить печатный станок и раздать всем по миллиону. Все мы будем миллионерами, но купим мы на эти деньги меньше, чем сегодня на свои зарплаты.

Фишка вот в чем. Отдельно говорить о благосостоянии народа – это штука бессмысленная. Такие слова кроме популизма никакой другой смысловой нагрузки не несут. Заботиться надо о том, чтобы росла экономика страны. Забота о доходах населения зависит от экономики страны.

Тут, правда, есть нюансы. Вопрос в том, как заработанные в экономике деньги распределяются. Чем богаче страна, тем богаче население. Поэтому думать надо не о том, как повысить благосостояние народа и выделять это в отдельную задачу. Работать надо над экономикой, над ее ростом. Если будут подвижки в этом направлении, благосостояние вырастет автоматически.

А когда задача ставится так: давайте независимо от того, что происходит в экономике, увеличивать благосостояние, это либо популизм, либо глупость. В лучшем случае это никогда не будет реализовано. В худшем — это попытаются реализовать искусственно, административно. Закончится это ростом инфляции, девальвацией, и в результате народ будет жить беднее.

— Вы отметили тенденцию увеличения расслоения по доходам. Растут зарплаты у белорусов с доходами выше средних, а у широких слоев населения доходы снижаются. Почему это происходит?

— Расслоение — это естественный процесс для экономики, которая не становится эффективнее, для экономики, где серьезные зарплаты может обеспечивать узкая прослойка эффективного частного сектора, а госпредприятия остаются неэффективными.

Бюджет не позволяет особо резво повышать зарплаты бюджетников. В том числе и потому, что очень серьезные расходы бюджет несет на погашение огромных внешних долгов, которые мы набрали, когда проводили так называемую модернизацию, абсолютно бессмысленную и неэффективную. Долги возвращать надо, а профита это никакого не дало.

Казалось бы, какая связь между модернизацией и сегодняшними зарплатами нянечек? Самая прямая: не было бы глупых и неэффективных государственных инвестиционных решений — не было бы долгов, которые были взяты для финансирования этих решений. Вложенные средства не отбились, а возвращать их надо.

Деньги, которые идут на возврат долгов, сегодня могли бы выделять на зарплаты нянечкам, учителям, врачам, библиотекарям и другим бюджетникам.