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Оппозиция Молдовы готовит масштабный «ночной протест» в День независимости

  • 21.08.2018, 19:33

На 26 августа в Кишиневе оппозиция запланировала масштабную антиправительственную акцию протеста.

Оппозиционное Движение национального сопротивления Молдовы призвало граждан присоединиться к протесту 26 августа и остаться на площади до 27 августа, чтобы вместе отпраздновать День независимости.

Об этом сообщает NewsMaker.

На 26 августа в Кишиневе оппозиция запланировала масштабную антиправительственную акцию протеста - Народное гражданское собрание.

Председатель партии "Платформа "Действие и солидарность" Андрей Нэстасе на пресс-конференции 21 августа призвал граждан брать с собой палатки, в которых можно будет переночевать.

Лидеры молдавской оппозиции также заявили об участии в акции представителей диаспоры.

"День независимости - праздник народа, а не узурпатора", - заявил Андрей Нэстасе. Он подчеркнул, что акция носит мирный и ненасильственный характер.

Оппозиция требует от власти признать действительными результаты выборов мэра Кишинева и начать уголовное преследование судей, которые не утвердили мандат избранного мэра Андрея Нэстасе. Оппозиция также намерена требовать отмены смешанной избирательной системы.


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