Сборы ребенка в школу подорожали до $450 22.08.2018, 7:50

Как белорусы со своими зарплатами готовятся к 1 сентября.

Начало учебного года – событие, которое волнует не только тех, кто скоро сядет за школьные парты, но и родителей. Только заботы у взрослых другие – приобрести тетради и ручки, одежда и обувь достойного качества за приемлемую цену. В какую сумму в этом году обойдутся закупки к школьному сезону, выясняла Юлия Лобанова на телеканале «Белсат».

Присмотреть вещи для дочери-первоклассницы Станислава пришла на традиционную ярмарку с большим ассортиментом канцелярских принадлежностей, школьной формы и обуви отечественного Легпрома. Правда, среди разнообразных моделей найти что-то привлекательное для девочки оказалась не очень просто.

«Школа предполагает классику, в основном – это темные цвета или классические линии. Светлых очень мало нарядов. Хотелось, чтобы и светлые присутствовали побольше. Чтобы не было этой черноты и синевы», – сказала Станислава, мать первоклассницы Алисы.

Не порадовал женщину и состав тканей. Если рубашки из хлопка найти можно, то жакеты, жилеты и юбки более чем на половину изготовленны из полиэстера. Что касается цен – низкими их не назовешь.

«Зарплаты наши – 200-250, и 20 долларов на одного ребенка на костюм школьный, я считаю, что это дороговато», – продолжает Станислава.

А вот мать 13-летнего Иосифа, которому нужно покупать вещи уже во взрослом отделе, отдает предпочтение «масс-маркету». У них одежда дешевле и изготовленна из более натуральных материалов – преимущественно из хлопка и шерсти.

«Здесь все 15-25 рублей. Это очень удобно для нас как многодетной семьи. А у белорусских производителей – это, кажется, из-за того, что там какие-то накрутки, – всегда оно дороже выходит», – говорит многодетная мать Светлана Ширвель.

Тем не менее полный комплект из кардигана, рубашки и брюк для ученика старших классов стоил Светлане около 150 рублей. Что касается других расходов – бьет по карману и покупка школьных принадлежностей. На них нужно потратить не меньше ста рублей для одного ребенка.

«У нас основной расход денег идет на канцтовары. Потому что очень многое нужно купить, много тетрадей, у нас получается четверо детей-школьников, и еще в садик двое», – замечает Светлана Ширвель.

Подсчитали, сколько будут стоить покупки для школьников, и чиновники. По подсчетам управления организации торговли и питания, для ученика младших классов потребуется от 145 до 750 рублей. Расходы на ученика старших классов колеблются от 200 до 900 рублей. Сильно ли бьют закупки для школы по карманам белорусов, мы спросили у жителей Гомеля.

Вскоре школьные базары обещают потребителям скидки и акции, но даже при этом расходы родителей приближаются к месячной зарплаты. А потому многие начинают готовиться к школьному сезону понемногу еще с июня или берут на школьные нужды кредит в банке.