Уэсс Митчелл: Санкции вынуждают Путина пересматривать свою стратегию 22.08.2018, 7:57

Уэсс Митчелл

Фото: AFP

В двух комитетах Сената США прошли слушания по России.

Во вторник в Вашингтоне сразу в двух сенатских комитетах прошли слушания, посвященные новому законопроекту, цель которого - ужесточить санкции против России.

Русская служба «Голоса Америки» на сайте в режиме реального времени провела трансляцию со слушаний с переводом на русский, которые прошли в Сенатском комитете по иностранным делам. Как было заявлено ранее, на этих слушаниях выступили Уэсс Митчелл, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, и Маршалл Биллингсли, помощник министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма.

Как реагировать на новые угрозы Москвы?

Открывший заседание председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер заявил, что среди прочего сенаторы хотели бы понять, что именно обсуждалось на встрече президентов США и России в Хельсинки, и оценить масштабы угрозы со стороны Москвы в отношении национальной безопасности.

Сенатор Коркер также напомнил, что российские власти аннексировали Крым, оккупировали часть территории Грузии и осуществили атаку на американский институт выборов в 2016 году.

«Вопрос сейчас – какой шаг будет следующим?» - сказал Коркер.

Уэсс Митчелл, в прошлом - президент вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA), заявил, что Соединенные Штаты вступили в «период гонки супердержав», назвав Россию и Китай в качестве «серьезных соперников, которые создают основы и идеологические возможности с целью оспорить лидерство Соединенных Штатов в 21 веке».

«Наша политика в отношении России исходит из осознания того, что американская дипломатия, чтобы она была эффективной, должна подкрепляться военной мощью», - сказал Митчелл, подчеркнув существенное увеличение оборонного бюджета США, в том числе на программу по усилению американского военного присутствия в Европе.

По словам помощника госсекретаря, санкции вынуждают российского президента пересматривать свою стратегию и свое агрессивное поведение на международной арене.

«Могу сказать, что своими разносторонними действиями, которые включают в себя санкции, мы вынуждаем Россию и персонально Путина к пересмотру избранной им стратегии, - отметил Митчелл. - Следует говорить о комбинированном эффекте от наших санкций, совместных, к слову, с нашими военными ведомствами... Это касается и увеличения издержек в определенных секторах российской экономики, и того факта, что они были вынуждены повысить ставки с целью разработки военных технологий, чтобы не отставать от Соединенных Штатов, и в том, что касается ядерного оружия. Так что, конечно, мы оказываем влияние на стратегию, которой предпочитает придерживаться Владимир Путин».

Маршалл Биллингсли, который ранее возглавлял консультативный совет НАТО-Россия, заявил, что российская агрессия продолжается, и отметил, что для Министерства финансов США главным приоритетом является противодействие агрессивным действиям со стороны Москвы.

«Наши меры на данный момент привели к беспрецедентному уровню финансового давления в отношение тех, кто действует по поручению Кремля, а также ключевых секторов российской экономики, которые попали под санкции США. Министерство финансов продолжит выполнять свою работу, используя все механизмы, которыми мы обладаем, чтобы Россия заплатила по счетам за свои злонамеренные действия», - заявил Биллингсли.

Сенатор Роберт Менендес, самый высокопоставленный демократ в Комитете по иностранным делам, заявил о нехватке информации о том, что происходило в Хельсинки, и обратился в Госдепартамент с просьбой предоставить все документы, касающиеся саммита, в том числе засекреченные.

Сенатор Марк Рубио отметил, что проводя политику сдерживания агрессивной политики России и защищая американские национальные интересы и американскую выборную систему от иностранного вмешательства, необходимо сохранять возможность для ведения диалога. Нельзя довести ситуацию до военного конфликта между Вашингтоном и Москвой, так как это будет иметь трагические последствия для всего мира, подчеркнул Рубио.

Слушания в Комитете Сената по делам банков

Вторые слушания по российской тематике проходят в сенатском Комитете по делам банков, градостроительства и урбанизации. На нем выступают исполняющая обязанности замминистра финансов Сигал Манделкер, замглавы Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс и помощник госсекретаря, руководитель бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Норд.

Отвечая на вопросы сенаторов этого комитета, Сигал Манделкер, заявила, что Министерство финансов США внесло в список санкций более 220 российских компаний и организаций. Манделкер уточнила, что США активно применяют санкции, особенно в отношении энергетического сектора России, что привело к приостановке сотрудничества американских и российских энергетических компаний. Санкции также серьезно отражаются на бизнесе олигархов, приближенных к Кремлю, отметила представитель Минфина.

«И хотя злонамеренная активность России продолжается, - сказала Манделкер, - мы считаем, что этот авнтюризм сдерживается пониманием того, что у нас есть возможности создать болезненную экономическую ситуацию для России, и мы без сомнения используем эти возможности, если Россия не продемонстрирует существенных изменении в своем поведении».

Сигал Манделкер также рассказала о том, какой сигнал дают американские санкции против приближенных Путину олигархов.

«Мы определили высокопоставленных руководителей наиболее известных российских компаний, на которых мы распространили действие санкций. В санкционный список включены: основная российская государственная компания по торговле оружием, одна из крупнейших независимых энергетических компаний и крупнейшая российская нефтяная компания, - заявила Манделкер. - Санкции также нацелены на руководителей крупнейших российских государственных банков и энергетических фирм, таких как банк ВТБ и Газпром, а также на ближайшее окружение Путина. Среди них близкие к Путину Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также зять Путина. На самом деле те, кто сотрудничает с такими людьми, рискуют попасть под вторичные санкции CAATSA (Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций). Санкции против этих российских компаний и людей имеют радиоактивный эффект. Мы ясно дали понять мировому сообществу, что те, кто будет вести с ними бизнес, будут делать это на свой страх и риск».

Чего ждать от нового законопроекта?

Ранее отмечалось, что внесенный в Конгресс законопроект, призванный удержать Россию от вмешательства в промежуточные выборы в США, вероятно, будет переписан, чтобы минимизировать непреднамеренные последствия для мировой экономики, к которым может привести автоматическое введение санкций против российского уверенного долга и энергетики.

Законопроект, внесенный сенатором-демократом Ван Холленом и его республиканским коллегой Марко Рубио, предусматривает введение санкций, если директор Национальной разведки Дэн Коутс установит, что Москва вмешалась в ноябрьские выборы в США.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер на прошлой неделе отметил, что законопроект в его первоначальном виде может нанести России более существенный ущерб, чем «тактическое ядерное оружие».