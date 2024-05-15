Зеленский внезапно отменил визиты в Португалию и Испанию 15.05.2024, 9:29

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В чем причина?

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированный на эту неделю визит в Португалию и Испанию. Глава украинского государства не впервые откладывает поездки в эти страны.

Об этом сообщает CNN Portugal.

По данным издания, Зеленский отменил поездку в связи с серьезной внутренней ситуацией, сложившейся в Украине на данный момент.

Не сообщая более конкретных деталей, окружение главы украинского государства должно было понять, что сложная ситуация на нескольких участках фронта, в частности в Харькове, не рекомендует в данный момент выезжать за границу.