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Зеленский внезапно отменил визиты в Португалию и Испанию

  • 15.05.2024, 9:29
  • 1,552
Зеленский внезапно отменил визиты в Португалию и Испанию

В чем причина?

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированный на эту неделю визит в Португалию и Испанию. Глава украинского государства не впервые откладывает поездки в эти страны.

Об этом сообщает CNN Portugal.

По данным издания, Зеленский отменил поездку в связи с серьезной внутренней ситуацией, сложившейся в Украине на данный момент.

Не сообщая более конкретных деталей, окружение главы украинского государства должно было понять, что сложная ситуация на нескольких участках фронта, в частности в Харькове, не рекомендует в данный момент выезжать за границу.

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