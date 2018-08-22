Вступила в силу первая часть «драконовских» санкций против РФ по делу Скрипалей 22.08.2018, 9:26

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коллаж: РБК-Украина

Начал действовать запрет на поставку России продукции двойного назначения.

В среду, 22 августа, начали действовать новые санкции в отношении России, введенные администрацией США из-за причастности РФ к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Причиной санкций Госдеп назвал то, что Россия нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, напоминает rosbalt.ru.

Как заявили в Госдепартаменте 8 августа, первой частью санкций станет запрет на поставку России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех «чувствительных» товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Наряду с этим остается угроза применения примерно через три месяца гораздо более серьезных санкций. Вторая часть ограничений предусматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.