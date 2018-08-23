Семь громких коррупционных дел этого лета, связанных с чиновниками в медицине 3 23.08.2018, 17:50

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За что получали взятки и какие суммы фигурировали в деле.

Лето отметилось небывалым количеством задержаний чиновников в сфере медицины. В июне стало известно о раскрытии коррупционной схемы поставок оборудования для медучреждений Беларуси, работавшей последние 10 лет. По данным КГБ, в уголовном деле о коррупции в белорусском здравоохранении уже 60 фигурантов, пишет «Витебский курьер».

«Все они многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия на поставку медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам, что подтверждается результатами проводившихся длительное время оперативно-разыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков и выемок», — сообщил 11 июля председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Какие задержания и суды в сфере здравоохранения были связаны с коррупцией и когда о них стало известно?

11 июня

58-летнюю заместителя директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения обвинили во взятках от руководства санаториев Беларуси. По информации БелТА, деньги она получала за решение вопросов по закупке путевок и услуг у оздоровительных учреждений и благополучное прохождение плановой аттестации. В том числе, в качестве взятки обвиняемая бесплатно получила услугу проживания в номере повышенной комфортности, где жила больше 420 суток. Ущерб учреждению оценили более чем в 29 000 рублей. Обвиняемая продвигала интересы определенной фирмы и с марта 2014 по январь 2017 незаконно распоряжалась руководителям санаторно-курортных организаций заключать с ней договора на строительные работы.

По этому же делу обвинили главного врача одного из санаториев, которая по указанию замдиректора организовывала фиктивные тендеры с бланками и оттисками печатей организаций, которые не участвовали в переговорах. Так придавали законность договорам подряда с фирмой, представители которой взамен отремонтировали квартиру главврача. В июне-декабре 2016 года обвиняемая позволила заместителю директора центра с семьей проживать в номере категории «люкс» вместо купленных путевок в номер более низкой цены. Им было предоставлено безвозмездное пользование оздоровительными и медицинскими услугами санатория. Причиненный таким образом ущерб оценили более чем в 30 000 рублей.

Обвиняемые свою вину не признали.

18 июня

Директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров задержан за решение вопросов по государственной регистрации лекарств. Директор «Белмедтехники» Александр Шарак: заключение и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок. При обыске в гараже в тайнике обнаружили больше 620 000 долларов в эквиваленте.

Начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак: организация проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, в учреждениях здравоохранения.

Начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов: заключение договоров по поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения военно-медицинскому управлению Министерства обороны, организация и контроль оплат поставленного товара.

Задержан ряд должностных лиц «Белмедтехники», участвовавших в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечении своевременной оплаты поставок по обвинению в получении, даче взятки, уклонении от уплаты налогов.

Стало известно о 33 должностных лицах, фигурирующих в деле, всего называлась цифра — более 50 человек. Взятки получались за решение вопросов, входивших в компетенцию: разовые незаконные вознаграждения суммой до 10 000 долларов, отдельным должностным лицам — до 350 000 долларов.

18 июня

К 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили замдиректора психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 в Минском районе, задержанный с поличным в сентябре 2017 года. По информации БелТА, он систематически получал взятки от представителей коммерческих предприятий, а взамен решал вопросы о признании поставщиков товарно-материальных ценностей для нужд дома-интерната победителями в госзакупках. Общая сумма взятки составила 550 рублей и различное имущество.

19 июня

С поличным задержали начальника Городского клинического патологоанатомического бюро в Минске, который более 10 лет получал взятки. Суммы в 5245 рублей и 300 долларов представитель коммерческой структуры передал начальнику бюро за благоприятное решение вопросов о договорах поставки ритуальных принадлежностей для магазина на территории организации и своевременной оплате за поставленный товар. Общую сумму взяток оценили в десятки тысяч долларов.

12 июля

Главврач Витебской областной клинической больницы Анатолий Оладько задержан по подозрению во взятках. Возбуждено уголовное дело.

21 августа

К 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима приговорили бывшего заместителя главного врача по технике Минской областной детской клинической больницы. По информации БелТА, обвиняемый неоднократно получал взятки от представителей строительных организаций с мая 2015 по декабрь 2017 года. Взамен бывший замглавврача привлекал их в качестве подрядчиков по текущему ремонту в медучреждении. Вознаграждения следовали и за заключение договоров со стройорганизациями, положительную приемку выполненных работ и их своевременную оплату. Общая сумма взяток составила более 46 000 рублей.

22 августа

Бывшую заведующую клинико-диагностической лабораторией 9-й городской клинической больницы Минска приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за взятку. По информации БелТА, деньги она получала с июня по декабрь 2016 года, общая сумма составила 6 000 евро. Взамен обвиняемая вносила изменения в проект технических характеристик автоматического анализатора мочи. Эти поправки позволили бы научно-производственному частному унитарному предприятию участвовать при проведении государственной закупки и получать выгоды имущественного характера в дальнейшем.