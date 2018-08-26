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Москва сдает Дальний Восток в аренду Китаю

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  • 26.08.2018, 15:32
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Мнение местных жителей не спрашивают.

России следует сдать в аренду Китаю еще несколько миллионов гектар сельскохозяйственных земель на Дальнем Востоке вдобавок к уже используемым 300 тысячам. Такое предложение озвучил инвестиционный директор «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерий Дубровский, – сообщает портал «Эхо России».

Ряд китайских компаний уже высказали заинтересованность, они могут получить около половины всех выставленных на продажу земель, еще 25% может отойти инвесторам из Японии и Южной Кореи, сообщил Дубровский. Он подчеркнул, что все 3 миллиона гектар пригодных для АПК площадей в Дальневосточном федеральном округе теперь доступны зарубежным фермерам.

Всё это на первый взгляд выглядит как перспективная идея развития дальневосточных территорий совместными усилиями с крупным китайским сельскохозяйственным бизнесом. Вот только есть несколько деталей. Во-первых, абсолютно все экономические проекты Китая в Сибири имеют государственный или полугосударственный статус. Во-вторых, уже имеющийся опыт сотрудничества с китайскими сельхозпредприятиями в Сибири показал, что они нещадно эксплуатируют землю, убивая её гигантским количеством химических удобрений. Ну, а в-третьих и главных – вышеупомянутое «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций» – «федеральная» чиновничья структура, руководство которой утверждается в Кремле.

Таким образом, приходится констатировать, что эта громкая инициатива с непонятными конечными целями – исключительно московская, не имеющая ничего общего с интересами Дальнего Востока. И не удивительно, что ничего, кроме возмущения, она у местного населения не вызвала.

Дальневосточные области и края Российской Федерации – естественная составляющая глобального Азиатско-Тихоокеанского региона. Но все преимущества своего географического положения жители Приморья поймут и оценят только тогда, когда сами будут определять свое политическое и экономическое настоящее и будущее. А до тех пор, пока они остаются частью недораспавшейся империи, каковой является нынешняя Россия, их ждет унылое прозябание на задворках цивилизации. Где ими и их землей распоряжаются далекие московские чиновники.


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